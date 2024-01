Auf der A100 gab es am Dienstag einen schweren Unfall, in Wittenau überschlug sich ein Auto. Die Blaulicht-News im Blog.

Eine Frau kam bei einem Wohnungsbrand in Friedrichsfelde ums Leben

Ein Fußgänger wurde in Siemensstadt von einem Lkw überrollt. Er starb

In Tegel wurde eine Seniorin von einem Auto angefahren. Sie erlag ihren Verletzungen

Ein Ladendetektiv wurde in Kreuzberg niedergeschlagen

Ein Auto überschlug sich in Wittenau

Eine Jugendliche wollte in Kreuzberg in einen Supermarkt einbrechen

Ein Auto fuhr eine Fußgängerin in Lichterfelde an

Berlin. In Berlin hat es am Montag zwei tödliche Unfälle gegeben. In Tegel wurde eine Seniorin von einem Auto angefahren. Sie erlag ihren Verletzungen. In Siemensstadt wurde ein Fußgänger von einem Lastwagen überrollt. In Kreuzberg wurde ein Ladendetektiv niedergeschlagen. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 9. Januar 2024: RBB-Fahrzeug kracht auf A100 in Leitplanke – stundenlange Sperrung

22.28 Uhr: Ein Fahrzeug des RBB ist am Dienstag auf der A100 kurz hinter der Abfahrt Kaiserdamm verunglückt. Das berichtete die BZ. Demnach sei der Wagen in die Leitplanken gekracht. Es soll mindestens eine Person verletzt worden sein. Der Fahrer des Wagens hatte am späten Nachmittag einen Schwächefall erlitten, sagte der Lagedienst der Polizei dem RBB. Die A100 war in Richtung Wilmersdorf mehrere Stunden gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Friedrichsfelde

20.39 Uhr: Bei einem Wohnungsbrand in Friedrichsfelde im Bezirk Lichtenberg ist am Dienstag eine Frau gestorben. In der Archenholdstraße habe eine Wohnung im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gebrannt, schrieb die Feuerwehr am Dienstagabend bei X (ehemals Twitter). Eine weitere Person konnte demnach aus der Wohnung gerettet werden. 48 Feuerwehrkräfte waren an dem Einsatz beteiligt. Bei der toten Person handelt es sich um eine Frau, wie die Polizei mitteilte.

Gruppe attackiert 29-Jährigen in Ringbahn mit Baseballschläger

18.02 Uhr: Eine größere Gruppe soll nach Angaben der Bundespolizei einen 29-jährigen Fahrgast der Berliner Ringbahn nach einer Auseinandersetzung angegriffen haben. Der Übergriff ereignete sich in der Nacht zu Sonntag in der S41 zwischen den Bahnhöfen Treptower Park und Sonnenallee, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Der Mann und zwei weitere Fahrgäste erlitten dabei Verletzungen.

Den Angaben der Polizei zufolge soll ein Tatverdächtiger aus der Gruppe dem 29-Jährigen mit einem Baseballschläger ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann erlitt eine Platzwunde und einen Bluterguss am Kopf. Zwei weitere Fahrgäste sollen ebenfalls mit dem Baseballschläger angegriffen worden sein, als sie dem Mann helfen wollten. Einer von ihnen zog sich leichte Verletzungen am Unterarm zu, der andere konnte den Schlag wohl abwehren.

Die tatverdächtige Gruppe sei bei der S-Bahnstation Tempelhof ausgestiegen und noch auf freiem Fuß, teilte die Bundespolizei am Dienstagabend mit. Ermittlungen wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung laufen.

Auto fährt Fußgängerin in Lichterfelde an – Fahrerflucht

16.50 Uhr: Eine Fußgängerin ist am Dienstag bei einem Unfall in Lichterfelde im Bezirk Steglitz-Zehlendorf verletzt worden. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, hatte ein 34 Jahre alter Autofahrer um kurz nach sechs Uhr die 38-Jährige erfasst, als sie die Lankwitzer Straße überquerte. Sie prallte zunächst auf die Motorhaube und wurde dann auf die Straße geschleudert. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Der Autofahrer hatte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort entfernt, wurde aber wenig später von Polizisten ermittelt.

14-Jährige wollte in Pankower Supermarkt einbrechen - Festnahme

15.48 Uhr: In der vergangenen Nacht hat die Polizei in Prenzlauer Berg in Pankow eine Jugendliche wegen eines versuchten Einbruchs festgenommen. Während einer Streifenfahrt bemerkten zwei Beamte gegen 2 Uhr in der Kniprodestraße aus der Entfernung zwei Personen vor dem Haupteingang eines Lebensmitteldiscounters. Als die Beamten dort eintrafen, hatten sich die Personen entfernt. Die Polizisten konnten feststellen, dass die bis dahin Unbekannten mit einem Schraubendreher, der noch in der Eingangstür steckte, in den Discounter einbrechen wollten. Während der Spurensuche konnten die Beamten die Verdächtigen erneut sichten und nahmen deren Verfolgung auf. In der Anton-Saefkow-Straße nahmen die Polizisten eine Jugendliche fest. Bei der Durchsuchung der Jacke fanden sie eine Btm-suspekte Substanz und beschlagnahmten diese. Die in der Vergangenheit mehrfach durch Straftaten aufgefallene, polizeibekannte 14-Jährige kam für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam. Im Anschluss brachte man sie zur Sofortbearbeitung des Sachverhalts in ein Fachkommissariat. Von dort wurde die Jugendliche von ihrer Mutter abgeholt.

Auto überschlägt sich in Wittenau – Feuerwehr mit 48 Kräften vor Ort

14.14 Uhr: In Wittenau im Bezirk Reinickendorf hat sich am Dienstagmittag ein Auto überschlagen. Ein Mensch wurde bei dem Unfall in der Oranienburger Straße verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Demnach rückte die Feuerwehr mit 48 Kräften zur Unfallstelle aus. Weiteres war zunächst nicht bekannt. Zunächst hatte die Feuerwehr auf der Online-Plattform X (vormals Twitter) mitgeteilt, dass mehrere Menschen bei dem Unfall verletzt wurden und korrigierte kurz darauf die Zahl nach unten.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Aktualisierung: Aufgrund der ersten Meldungen, sind wir mit einem erhöhten Kräfteaufgebot angerückt. Vor Ort wurde eine Person rettungsdienstlich versorgt, weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Der verunfallte PKW wird durch unseren #Technischen_Dienst wieder aufgerichtet. pic.twitter.com/f5ZKYY5SNU — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 9, 2024 Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Kreuzberg: Ladendetektiv in Kaufhaus geschlagen

11.28 Uhr: In einem Kaufhaus in Kreuzberg ist am Montagnachmittag laut Polizei ein mutmaßlicher Ladendieb auf frischer Tat ertappt worden. Ein 61-jähriger Ladendetektiv soll den 42-Jährigen in dem Geschäft in der Hasenheide gegen 15.30 Uhr bei einem Diebstahl beobachtet, ihn angesprochen und ihn in Richtung seines Büros geführt haben. Der Tatverdächtige soll sich dort zunächst kooperativ gezeigt, den Detektiv dann jedoch zu Boden gebracht und auf ihn eingetreten haben, bis der 61-Jährige bewusstlos war. Ein weiterer, bislang unbekannt gebliebener Mann soll hinzugekommen und den Tatverdächtigen mit einer Metallstange geschlagen haben, wodurch dieser jedoch noch immer nicht von dem Ladendetektiv abgelassen haben soll. Ein weiterer Ladendetektiv soll dann eingegriffen haben. Dadurch konnte der 42-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Tatverdächtige wurde von dem Unbekannten am Kopf verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der 61-jährige Ladendetektiv musste stationär aufgenommen werden.

Fußgänger in Siemensstadt tödlich verletzt

10.45 Uhr: Ein Fußgänger ist in Siemensstadt im Bezirk Spandau an einer Ampelkreuzung von einem Lastwagen überrollt und tödlich verletzt worden. Der 85-Jährige erlag am Montagnachmittag noch an der Unfallstelle auf der Nonnendammallee Ecke Otternbuchtstraße seinen Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Fußgänger die Fahrbahn der Nonnendammallee überqueren - allerdings nicht direkt an der Fußgängerampel, sondern einige Meter davor. Als er durch die stehenden Autos lief, schaltete die Ampel auf Grün. Der Lkw fuhr los und gegen den Fußgänger. Der Mann stürzte und wurde von den Reifen überrollt.

In Berlin sind in diesem Jahr schon drei Fußgänger bei Unfällen gestorben: Am Montagabend wurde eine 78-jährige Fußgängerin in Tegel von einem Auto angefahren und tödlich verletzt. In der Nacht zu Sonntag starb eine 89-Jährige in einer Klinik, nachdem sie am Donnerstag in Friedrichshagen von einem Auto angefahren worden war.

Seniorin wird in Tegel von Auto angefahren und stirbt

9.38 Uhr: Eine 78 Jahre alte Fußgängerin ist in Tegel von einem Autofahrer angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Sie starb am frühen Montagabend noch an der Unfallstelle, wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte. „Durch den Aufprall soll die Seniorin mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden sein“, teilte die Behörde zu ersten Ermittlungen und Aussagen mit. Ein 34-Jähriger soll demnach mit seinem Auto gegen 17.30 Uhr die Fußgängerin erfasst haben, als diese die Fahrbahn der Seidelstraße in Richtung des Eingangs zur Justizvollzugsanstalt Tegel überquerte. Versuche der hinzugerufenen Rettungskräfte, die Frau zu reanimieren, blieben ohne Erfolg. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben.