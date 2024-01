Berlin (dpa/bb). In den frühen Mittwochmorgenstunden in Berlin harren weiter Teilnehmer der Bauernproteste auf der Strecke um das Brandenburger Tor zwischen Ebertstraße und Yitzhak-Rabin Straße aus. Ein Polizeisprecher sagte, mit Stand halb vier am Morgen hätten 24 Traktoren, 14 Laster, vier Autos und 25 Personen auf der Strecke übernachtet. Die Protestlage sei am frühen Mittwochmorgen ruhig.

In den frühen Mittwochmorgenstunden in Berlin harren weiter Teilnehmer der Bauernproteste auf der Strecke um das Brandenburger Tor zwischen Ebertstraße und Yitzhak-Rabin Straße aus. Ein Polizeisprecher sagte, mit Stand halb vier am Morgen hätten 24 Traktoren, 14 Laster, vier Autos und 25 Personen auf der Strecke übernachtet. Die Protestlage sei am frühen Mittwochmorgen ruhig.

© dpa-infocom, dpa:240110-99-550587/2 (dpa)