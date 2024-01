Berlin. Der Hauptstadtclub Alba Berlin verlor in der Euroleague 76:82. Die Basketballer bleiben damit Tabellenletzter.

Die Basketballer von Alba Berlin haben eine Überraschung beim italienischen Spitzenteam Armani Mailand knapp verpasst. Der Hauptstadtclub verlor am 20. Spieltag in der Euroleague 76:82 (35:37) und bleibt damit Tabellenletzter. Beste Berliner Werfer waren Johannes Thiemann mit 13 und Sterling Brown mit 12 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez musste neben Louis Olinde und Ziga Samar auch auf den verletzten Justin Bean verzichten. Sein Team zeigte nach der enttäuschenden 77:97 Heimniederlage gegen Bamberg in der Bundesliga eine gute Reaktion. Die Berliner verteidigten engagiert und konnten sich im zweiten Viertel bis auf sechs Punkte absetzen. In dieser Phase verpasste es Alba den Vorsprung auszubauen. So ging Mailand mit einer 37:35-Führung in die Pause.

Die Berliner konnten das Spiel im dritten Viertel weiter ausgeglichen gestalten. Die Gastgeber führten vor dem Schlussabschnitt knapp mit 60:58. Alba blieb bis zum Schluss in Schlagweite. Am Ende hatten die Italiener jedoch die besseren Nerven und sicherten sich den Erfolg.

dpa