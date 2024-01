Berlin. Die Eiseskälte hat Berlin und Brandenburg fest im Griff. Wann wird es endlich wärmer? Das ist die Vorhersage für die kommenden Tage.

Berlin bibbert! Seit einigen Tagen herrschen eisige Minusgrade in der Hauptstadt. Vor allem nachts rutschen die Temperaturen in den zweistelligen Minus-Bereich. Eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor strengem Frost gilt noch bis Mittwoch um 10 Uhr. Demnach tritt Frost zwischen -10 Grad und -13 Grad auf. „Unter Hochdruckeinfluss bestimmt kalte und recht trockene Luft das Wetter in Brandenburg und Berlin“, erklären die Meteorologen des DWD.

Auch in der Nacht zum Mittwoch wird es wieder eisig. In Berlin liegen die Tiefstwerte zwischen -9 bis -11 Grad, in Brandenburg zwischen -9 und -13 Grad. Am Mittwoch gibt es tagsüber weiterhin leichten Dauerfrost (zwischen -3 und -1 Grad). In der Nacht sinken die Temperaturen erneut auf -5 und -10 Grad.

Am Donnerstag gibt es dann endlich einen leichten Temperaturanstieg auf -1 bis +1 Grad. In der Nacht zum Freitag rechnen die Meteorologen mit Schneegriesel und Hochnebel. Die Temperaturen liegen zwischen -2 und -4 Grad. Am Freitag steigen die Temperaturen weiter leicht an. Tagsüber liegen sie bei 0 bis 2 Grad. In der Nacht rutschen sie aber wieder leicht unter den Gefrierpunkt (-2 Grad).

Wetter in Berlin und Brandenburg: Das ist die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für die kommenden Tage

Mittwoch, den 10. Januar 2024: Am Mittwoch im Norden Brandenburgs gebietsweise hochnebelartige Bewölkung, sonst sonnig. Weiterhin leichter Dauerfrost, Höchstwerte zwischen -3 und -1 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag meist noch klar, nur ganz im Norden bereits bedeckt. Im Verlauf auch über Berlin und die Mitte bis in den Süden zunehmend hochnebelartige Bewölkung. Tiefstwerte von Nord nach Süd zwischen -5 und -10 Grad. Schwachwindig.

Das Reichstagsgebäude ist mit Schnee bedeckt. © DPA Images | Annette Riedl

Donnerstag, den 11. Januar 2024: Am Donnerstag bedeckt, teils neblig-trüb. Temperaturanstieg auf -1 bis +1 Grad. Schwacher Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Freitag zunächst vielerorts Hochnebel, lokal Schneegriesel. Im Verlauf von Norden Auflockerungen und örtlich flache Nebelfelder. Tiefsttemperatur zwischen -2 und -4 Grad. Schwacher Wind aus Nordwest.

Freitag, den 12. Januar 2024: Am Freitag hochnebelartig bedeckt, im Norden vorübergehend heitere Phasen. Niederschlagsfrei. Erwärmung auf 0 bis +2 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen. In der Nacht zum Samstag überwiegend bedeckt, örtlich leichter Sprühregen oder Schneegriesel. Temperaturrückgang auf 0 bis -2 Grad. Schwacher Wind aus Südwest bis West. JP