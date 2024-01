Berlin (dpa/bb). Union startet die Vorbereitung auf das Spiel in Freiburg. Ein zuletzt angeschlagenes Quartett ist dabei, dafür fehlt Bonucci.

Der 1. FC Union Berlin hat das Training für den Re-Start in der Fußball-Bundesliga aufgenommen. Bei der ersten Einheit der Woche in der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim SC Freiburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) standen am Dienstag die Verteidiger Danilho Doekhi und Robin Gosens sowie die Angreifern Sheraldo Becker und David Datro Fofana auf dem Platz. Das Quartett hatte beim 2:0-Sieg im Testspiel gegen Arminia Bielefeld angeschlagen oder erkrankt gefehlt.

Dagegen fehlte Verteidiger Leonardo Bonucci bei der ersten Einheit aus persönlichen Gründen. Der 36-jährige Italiener gilt als Kandidat für einen Vereinswechsel. Bonucci kam in seinem ersten Halbjahr lediglich sieben Mal in der Bundesliga sowie drei Mal in der Champions League zum Einsatz. Bonucci möchte mehr Spielzeit, um möglicherweise noch einen Platz im Kader der italienischen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft in Deutschland vom 14. Juni bis 14. Juli zu erhalten.

