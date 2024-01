Potsdam (dpa/bb). Nach der Landesregierung unterstützt auch die Opposition in Brandenburgs Landtag die Proteste der Landwirte gegen die geplanten Kürzungen der Subventionen. Der agrarpolitische Sprecher der Linke-Fraktion, Thomas Domres, betonte, es gehe den Landwirten um viel mehr als nur die geplanten Kürzungen. „Ihnen fehlt Anerkennung für ihre Arbeit und sie haben handfeste Existenzsorgen“, sagte Domres. Die Landesregierung müsse auch endlich ein Agrarstrukturgesetz auf den Weg bringen, das heimische Landwirte bei der Vergabe von Ackerflächen gegen große Konzerne stärkt.

Nach der Landesregierung unterstützt auch die Opposition in Brandenburgs Landtag die Proteste der Landwirte gegen die geplanten Kürzungen der Subventionen. Der agrarpolitische Sprecher der Linke-Fraktion, Thomas Domres, betonte, es gehe den Landwirten um viel mehr als nur die geplanten Kürzungen. „Ihnen fehlt Anerkennung für ihre Arbeit und sie haben handfeste Existenzsorgen“, sagte Domres. Die Landesregierung müsse auch endlich ein Agrarstrukturgesetz auf den Weg bringen, das heimische Landwirte bei der Vergabe von Ackerflächen gegen große Konzerne stärkt.

Linken-Fraktionschef Sebastian Walter forderte Woidke auf, die Probleme der Landwirte zur Chefsache zu machen und einen Agrargipfel mit allen Verbänden und Vertretern der Wissenschaft einzuberufen. „Dort müssen Lösungen für die Zukunft der Landwirtschaft erarbeitet werden“, forderte Walter. Einen entsprechenden Antrag will die Linke zur nächsten Landtagssitzung einbringen. Darin soll die Landesregierung auch aufgefordert werden, sich für eine Rücknahme der geplanten Kürzungen einzusetzen.

Auch die Gruppe BVB/Freie Wähler fordert, dass sich die Landesregierung für eine Rücknahme der Kürzungspläne einsetzt. In einem Antrag für die Plenarsitzung fordern sie zudem eine Strategie, mit der die Selbstversorgung der Region mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen erhöht werden kann. Die AfD kündigte an, die Bauern-Proteste weiter zu unterstützen. „Bauern, Mittelstand, Handwerker und viele mehr wünschen sich eine Zukunft für unsere Wirtschaft und Gesellschaft, in der sich Engagement, Fleiß und Arbeit wieder lohnen“, sagte die Chefin der Landespartei, Birgit Bessin. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatten bereits am Freitag Verständnis für die Proteste der Bauern gezeigt. Woidke forderte die Bundesregierung auf, die Kürzungspläne zurückzunehmen.

© dpa-infocom, dpa:240109-99-542699/3 (dpa)