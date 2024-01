Köthen/Burg/Weimar. Moderator Jan Böhmermann und Musiker Olli Schulz haben bei einer Gala Spenden in Höhe von rund zwei Millionen Euro gesammelt - ein Großteil soll an soziale Projekt in Ostdeutschland gehen. Nach offiziellem Ende des Spendenaufrufs am Montag waren mehr als 35.000 Spenden eingegangen.

Das Geld soll laut Böhmermann und Schulz zu gleichen Teilen an die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, das Johanniter-Kinderhaus „Pusteblume“ in Burg (Landkreis Spree-Neiße), die Initiative „Partnerschaft für Demokratie“ in Köthen sowie an die Organisation „Hateaid“ gehen.

Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora gab an, das Geld vor allem für Bildungsarbeit nutzen zu wollen. Die konkrete Verwendung soll wegen der zunächst unklaren Höhe des Spendenbetrags allerdings erst in der nächsten Zeit geklärt werden, hieß es.

Die Spenden wurden online gesammelt. Auch nach offiziellem Ende der Spenden-Gala gingen am Dienstagmorgen noch Spenden ein. Im letzten Jahr lag der gesammelte Betrag mit rund 1,6 Millionen unter dem von diesem Jahr. Böhmermann und Schulz veranstalten die Spenden-Gala jährlich im Rahmen ihres Podcast „Fest & Flauschig“.

