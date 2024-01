Berlin (dpa/bb). Eine 78 Jahre alte Fußgängerin ist in Berlin-Tegel von einem Autofahrer angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Sie starb am frühen Montagabend noch an der Unfallstelle, wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte. „Durch den Aufprall soll die Seniorin mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden sein“, teilte die Behörde zu ersten Ermittlungen und Aussagen mit. Ein 34-Jähriger soll demnach mit seinem Auto gegen 17.30 Uhr die Fußgängerin erfasst haben, als diese die Fahrbahn der Seidelstraße in Richtung des Eingangs zur Justizvollzugsanstalt Tegel überquerte. Versuche der hinzugerufenen Rettungskräfte, die Frau zu reanimieren, blieben ohne Erfolg. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Eine 78 Jahre alte Fußgängerin ist in Berlin-Tegel von einem Autofahrer angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Sie starb am frühen Montagabend noch an der Unfallstelle, wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte. „Durch den Aufprall soll die Seniorin mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden sein“, teilte die Behörde zu ersten Ermittlungen und Aussagen mit. Ein 34-Jähriger soll demnach mit seinem Auto gegen 17.30 Uhr die Fußgängerin erfasst haben, als diese die Fahrbahn der Seidelstraße in Richtung des Eingangs zur Justizvollzugsanstalt Tegel überquerte. Versuche der hinzugerufenen Rettungskräfte, die Frau zu reanimieren, blieben ohne Erfolg. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:240109-99-539636/2 (dpa)