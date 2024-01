Berlin/Potsdam (dpa/bb). Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Dienstag weiterhin auf strengen Frost einstellen. Bis voraussichtlich Donnerstag sei mit Dauerfrost zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mit. Mit Temperaturen zwischen minus 9 und minus 13 Grad startet der Dienstag. Am Nachmittag steigen die Temperaturen dann auf maximal minus 3 Grad. Dabei bleibt es klar und sonnig. Im Norden Brandenburgs kann es stellenweise glatt werden. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es dann bis auf minus 12 Grad ab.

Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Dienstag weiterhin auf strengen Frost einstellen. Bis voraussichtlich Donnerstag sei mit Dauerfrost zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mit. Mit Temperaturen zwischen minus 9 und minus 13 Grad startet der Dienstag. Am Nachmittag steigen die Temperaturen dann auf maximal minus 3 Grad. Dabei bleibt es klar und sonnig. Im Norden Brandenburgs kann es stellenweise glatt werden. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es dann bis auf minus 12 Grad ab.

© dpa-infocom, dpa:240109-99-537683/2 (dpa)