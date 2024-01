Berlin. Lautes Hupen, friedlicher Protest, aber auch aggressive Töne bei der Demonstration der Freien Bauern am Brandenburger Tor.

Von Uta Keseling und Alexander Rothe

Die Hupkonzerte und das Röhren der Dieselmotoren am Brandenburger Tor waren schon am frühen Montag weithin zu hören. Trotz minus acht Grad lockte die Bauernkundgebung viele Neugierige an. Rund 680 Fahrzeuge – Traktoren, Lastwagen, Autos – standen beim Bauernprotest in Viererreihen von Brandenburger Tor bis zur Siegessäule. Viele waren behängt mit Protestplakaten. Die Parolen: „Gesetze und Regeln ohne Verstand, erst stirbt der Bauer, dann das Land“ oder auch „Ist der Bauer ruiniert, wird das Essen importiert.“

Eine Mutter schob ihren staunenden Sohn im Buggy an den Fahrzeugen vorbei. Sie unterstütze die Proteste, sagt sie. „Man macht sich schon Sorgen, dass die deutschen Bauern der Konkurrenz irgendwann nicht mehr standhalten können, etwa durch hohe Energiepreise und Steuern“, sagte sie.

„Wir sind hier, um uns ein besseres Wirtschaften zu ermöglichen, weil man doch viel drangsaliert wird“, erklärte ein Landwirt aus Teltow-Fläming, der anonym bleiben wollte. Überhaupt waren viele Teilnehmer den Medien gegenüber misstrauisch. Der Landwirt aus Teltow-Fläming kritisierte: Die Kürzungen der Subventionen für Landwirte seien nur die Spitze des Eisbergs. Auch hohe Umweltauflagen für landwirtschaftliche Betriebe bei Düngemitteln seien ein Ärgernis. Dazu kämen immer mehr Kosten und Abgaben. „Was wir für die Produkte bezahlt bekommen, steht in keinem Verhältnis zu dem, was wir an Erlösen erhalten“, sagte der Bauer, der ein Familienunternehmen leitet. Die Preise würden diktiert, im Ausland werde mit anderen Standards gewirtschaftet, weshalb Betriebe hierzulande nicht konkurrenzfähig seien.

Handwerker und Transportbetriebe unterstützen den Bauern-Protest

Galgen-Symbolik bei den Bauerprotesten am Brandenburger Tor. © Funke Foto Services | Reto Klar

Unterstützt wurden die Bauern von Handwerks- und Transportbetrieben. Lkw-Fahrer Pitt Müller war schon im zwei Uhr morgens in Berlin angekommen. Der Hannoveraner hat sich für die Demo freigenommen, sein Arbeitgeber hatte ihm den Lkw zur Verfügung gestellt. Sein Protest richte sich gegen die Ausweitung der Lkw-Maut und deren Verwendung für den Ausbau des Schienennetzes, sagte er. Er wolle aber auch einer generellen Unzufriedenheit Ausdruck verleihen. „Wenn ich meinen Papa dabei erwische, wie er Pfandflaschen aus dem Müll sammelt, muss irgendetwas falsch laufen. Dabei hat er 40 Jahre lang gearbeitet.“

Die Heizungs- und Sanitärfirma Maro aus Bad Freienwalde (Märkisch Oderland) war mit acht Mitarbeitern gekommen. Sie setzten sich dafür ein, „dass die Ampel-Regierung abtritt”, sagte Dennis Gebhardt, Chef der Firma. Dafür gebe es viele Gründe, zum Beispiel die hohen Energiepreise. „Deswegen wandern aus unserer Region Firmen ab.“ Die Kosten führten auch dazu, dass sich regionale Landwirtschaft nicht mehr rechne. Von rechtsgerichteten Gruppen distanziere er sich jedoch, so Gebhardt, „damit wollen wir nichts zu tun haben und haben hier davon auch nichts mitbekommen.”

Warnung vor Gruppierungen vom rechten Rand

Im Vorfeld war vor einer Vereinnahmung der deutschlandweiten Proteste durch Gruppierungen vom rechten Rand gewarnt worden. Am Brandenburger Tor zeigten viele Protestplakate durchgestrichene Ampeln als Symbol ein Ende der Bundesregierung. Auch AfD-Plakate und DDR-Fahnen waren zu sehen, aggressive Sprüche und mehrere „Galgen“ mit daran baumelnden Figuren. Schon am Sonntagabend hatte eine solche Puppe in den sozialen Medien für Empörung gesorgt. Die Polizei teilte jedoch am Mittag mit: Verbotene Symbole oder Fahnen sowie Verkehrsverstöße seien bis dahin nicht festgestellt worden.

Die Veranstalter, die Freien Bauern, betonten, sie stünden „jenseits von rechts und links“. So etwa Reinhard Jung, der Historiker ist, zudem Nebenerwerbslandwirt in Brandenburg und Politikreferent der Freien Bauern: „Wir vertreten die ganz normalen Bauern“, sagte er auf dem Podium. Neben der Hauptforderung, der Beibehaltung der Steuerbefreiung des Agrardiesels, wandten sich Jung und andere Sprecher auf der Bühne gegen immer mehr staatliche Vorschriften und Bürokratie und die wachsende Abhängigkeit der Landwirte von Monopolisten.

„Wir machen einen guten Job, aber das wird einfach nicht wertgeschätzt“

Etwa Frerk Arfsten, Landwirt aus Havelberg mit Wurzeln auf der Insel Föhr, von der mehrere Teilnehmer per Traktor angereist waren. Er hatte die Veranstaltung in Berlin spontan angemeldet, berichtete er aufgeregt, „aber ich stand noch nie auf einer Bühne vor so vielen Menschen.“ Sein Anliegen: „Wir sind alle gelernte Landwirte, wir werden niemals unsere Böden verseuchen und unsere Tiere quälen. Wir machen einen guten Job, aber das wird einfach nicht wertgeschätzt.“ Obwohl sein Platz eigentlich auf dem Feld und bei den Tieren sei, verbringe er bis zu 70 Prozent am Schreibtisch, um Dinge zu dokumentieren und allen Vorschriften zu genügen.

Auch Referent Reinhard Jung berichtete von seinem Hof, einem „kleinen Grünlandbetrieb mit rotbunten Mutterkühen und Mastrindern in der Prignitz in Brandenburg“. Jung distanzierte sich von der pauschalen Forderunger vieler Teilnehmer nach dem Ende der Ampel-Regierung. „Es ist nicht immer alles schwarz und weiß“, warnte Jung. „Als die Ampelkoalition begann, dachten wir, wenn sich die Grünen bei Gentechnik durchsetzen würde und die FDP gegen den Wolf, wäre alles in Butter. Leider sieht es gerade so, als liefe es genau umgekehrt.“ So „berechtigt und eigentlich überfällig“ die Forderung nach einem Ende der Ampelkoalition sei: „Welche Koalition würde uns im Augenblick voranbringen? Ganz schwierig.“ Jung warb stattdessen dafür, Politiker im direkten Kontakte für die Probleme der Landwirte zu interessieren. Bis zum Abend wollten die meisten Landwirte noch am Brandenburger Tor bleiben - die Abreise sollte, wie schon die Anfahrt, unter Begleitung der Polizei stattfinden.