Etwa 1000 Traktoren und Lastwagen haben sich nach Polizeiangaben in Frankfurt (Oder) und Eberswalde (Barnim) mit Korsos den landesweiten Bauernprotesten angeschlossen. Es kommt deshalb nach Polizeiangaben zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. So hat die Barnimer Busgesellschaft den Busverkehr im Raum Eberswalde komplett eingestellt, wie sie mitteilte.

Auf Kundgebungen in beiden Städten machten Landwirte und Zulieferer, aber auch Handwerker ihrem Unmut über geplante Subventionskürzungen für die Landwirtschaft Luft. Im Fokus steht vor allem die Steuervergünstigung für Agrardiesel, die nach den aktuellen Plänen der Bundesregierung in mehreren Schritten gestrichen werden soll. Auf Transparenten in Frankfurt (Oder) war unter anderem zu lesen: „Jungs auf dem Trecker ziehen der Ampel den Stecker“. Zwei Landwirte auf Pferden zeigten ein Transparent mit der Aufschrift „Solidarität mit dem Handwerk“. Bislang sei alles friedlich und kooperativ abgelaufen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ostbrandenburg.

Zudem blockierten Traktoren und Lkw am Montag einen Großteil der Autobahnauffahrten auf der A12, A11, A20 und der A10. Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten kam es bei Pinnow (Uckermark), als ein Auto laut Polizei mit Versammlungsteilnehmern kollidierte. Es gab auch kleinere Auffahrunfälle mit Blechschäden.

