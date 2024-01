Berlin. Auch im Stadtentwicklungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses war die Signa-Pleite Thema. Was dort besprochen wurde.

Die Liste der Signa-Projektentwicklungen in Berlin, die in die Insolvenz rutschen, wird immer länger. Seit Montag haben auch die Nürnberger Straße 50-55 Immobilien GmbH & Co. KG und die Passauer Straße 1-3 Immobilien GmbH & Co. KG insolvent. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde erneut Torsten Martini von der Kanzlei Görg eingesetzt, der neben vielen weiteren Signa-Töchtern auch für die Signa Real Estate Management Germany seit Ende November als vorläufiger Insolvenzverwalter fungiert.

Bei der Nürnberger Straße 50-55 handelt es sich um den denkmalgeschützten Femina-Palast, bis Mitte 2021 Ellington Hotel, den Signa, angelehnt an die ursprüngliche Bestimmung, wieder zur gemischt genutzten Immobilie umbauen wollte. Beim Vorhaben Passauer Straße 1-3, für das bereits das frühere KaDeWe-Parkhaus abgerissen wurde, ist mit dem Bau eines Büro- und Geschäftshauses bereits begonnen worden.

Der legendäre Tanzsaal soll als Club zurückkehren. © Unbekannt | SIGNA Real Estate

Senator hält an Plänen für Karstadt Hermannplatz fest

Passend zu den weiteren Insolvenzen im Zuge der Signa-Pleite beschäftigte sich auch der Stadtentwicklungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses mit dem Thema. So forderte die Linksfraktion vom Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) Auskunft zu der Frage: „Was plant der Senat mit den für die Berliner Liegenschaften des Signa-Imperiums von René Benko in Aussicht gestellten Baurechten?“ Zudem, so die Linken-Abgeordnete Katalin Gennburg, wolle ihre Fraktion wissen, ob auch in Berlin ein Untersuchungsausschuss zu Beihilfen an Galeria Kaufhof einzuberufen, unterstützt werden.

Christian Gaebler (SPD), Berliner Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. © DPA Images | Bernd von Jutrczenka

Der Senator betonte, dass Letzteres nicht in die Zuständigkeit des Berliner Senats falle. Mit den geleisteten Beihilfen für Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) müsse sich der Bund beschäftigen. „Falls dort Verfehlungen zu beanstanden sind, ist dies ein Fall für die Strafverfolgungsbehörden und jedenfalls nicht Sache der Berliner Stadtentwicklungsverwaltung“, so Gaebler weiter.

Beim „Thema Baurechte für Signa“ räumte der Senator mit Missverständnissen auf: „Mir ist kein in Aussicht gestelltes Baurecht bekannt“, betonte Gaebler. Projekte wie die Entwicklungen von Karstadt am Kurfürstendamm und Karstadt Hermannplatz befinden sich in der Vorphase des Planungsrechts. „Hier stellen wir klar, dass wir, solange es keinen klaren Ansprechpartner gibt, die Planungen nicht vorantreiben werden“, sagte Gaebler. Es bleibe aber grundsätzlich bei dem Ziel, zur Sicherung der Kaufhaus-Standorte weiterhin mit dem Eigentümer - wer immer dies auch künftig sei - gemeinsame Projekte voranzutreiben.

Die Linken-Politikerin forderte, insbesondere die Planungen für den umstrittenen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für Karstadt Hermannplatz nicht nur ruhen zu lassen, sondern abzubrechen. Dieser führe „zur Überbewertung der Immobilie und befeuert damit nur die Spekulation.“

Diese Darstellung wies der Senator zurück. „Es gibt keinen fertigen Bebauungsplan, der im Übrigen vom Abgeordnetenhaus beschlossen werden muss.“ Aber die Ziele, nämlich die Kaufhausstandorte zu stabilisieren, bestünden weiter.

Deutschlandchef gefeuert – Ansprechpartner verloren

Die Grünen verlangten Auskunft darüber, ob es in den vergangenen Wochen Gespräche rund um Planvorhaben der Signa gegeben habe. Dies verneinte Gaebler. Nachdem der Signa-Aufsichtsrat vor Weihnachten seinen Immobilien-Chef Timo Herzberg fristlos kündigte, gebe es keinen Ansprechpartner mehr, „zumindest ist mir keiner bekannt“, so Gaebler. Anders sehe es aus beim Hochhaus-Projekt am Alexanderplatz, unmittelbar am Galeria-Kaufhaus. Dort habe man mit der neuen Bauherrin Commerz Real wieder einen Gesprächspartner. Die Bauarbeiten dort werden in diesem Monat wieder aufgenommen.