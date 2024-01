Berlin. In elf offizielle Zukunftsorte fließen Geld und Aufmerksamkeit. Ein Standort wie die Motzner Straße fühlt sich vernachlässigt.

Katrin Lechler führt ein Technologie-Start-up. Stanova entwickelt und baut Sondermaschinen, die Produkte aus allen möglichen Materialien stanzen können. Dabei geht es um Zukunftstechnologie und viel IT. Nur sitzt die studierte Kulturwissenschaftlerin mit ihren fünf Mitarbeitern nicht an einem offiziellen Berliner Zukunftsort, sondern in einem klassischen Gewerbegebiet am südlichen Stadtrand, an der Motzener Straße in Marienfelde.

Dort arbeitet seit 2005 ein sehr aktives Unternehmensnetzwerk daran, die 200 Firmen mit 5000 Beschäftigten zusammenzubringen und die Interessen des Standortes zu vertreten. Und man fühlt sich in seinen Anliegen vernachlässigt von der Wirtschaftspolitik des Senats. „Das Land leistet sich elf Zukunftsorte und fördert die mit viel Geld und einem Standortmanagement“, sagt Ulrich Misgeld, der Sprecher des Netzwerkes.

Der Umsatz der Berliner Industrie wird nicht an den offiziellen Zukunftsorten erzielt

Eine vergleichbare Investitionsfreude gebe es aber nicht für die 40 anderen Gewerbegebiete der Stadt, von denen 17 ebenfalls über eigene Firmen-Zusammenschlüsse verfügten, klagt der Unternehmer, der eigentlich im Ruhestand ist. Dabei spiele die wirtschaftliche Musik nicht an den Zukunftsorten, zu denen neben erfolgreichen Technologieparks wie Adlershof, Buch oder dem Schöneberger Euref-Campus auch Entwicklungszonen wie die Flughafengelände in Tegel und Tempelhof oder die noch weitgehend kahle Gewerbefläche des Green Tech-Business Parks in Marzahn gehören.

Der Umsatz der Berliner Industrie von 26 Milliarden Euro werde jedoch wesentlich anderswo erwirtschaftet, gibt Misgeld zu bedenken. Es gebe zwar allerlei Unterstützungsangebote von Wirtschaftsressort oder der Kammern, diese liefen aber meist „so nebeneinander her“. Deswegen sei es hilfreich, sich um einzelne Standorte speziell zu kümmern. Sein Netzwerk-Vorstandskollege Thomas Dreusicke, der dort drei Unternehmen führt, sieht das ebenso: „Das ist eine Chance für die Stadt, weitere Gewerbegebiete zu entwickeln.“

Die Firmen im Gewerbegebiet Motzener Straße wünschen sich Regionalbahn-Halt

Auch an der Motzener Straße arbeiten neben Katrin Lechlers Ausgründung aus dem väterlichen Betrieb für Fördermesstechnik viele weitere innovative Fertigungsunternehmen. So Dreusickes Formbau-Firma India oder Julia Geburzi-Horns Glasbau-Betrieb Bartelt. Die beiden Vorstandsmitglieder des Netzwerks beschäftigen je 120 Menschen und hätten gerne mehr Aufmerksamkeit von der Stadt für ihre Anliegen, die Attraktivität des Standortes zu erhöhen. „Wir wünschen uns E-Fahrräder an der S-Bahnstation und eine Zentralisierung der Paket-Anlieferung“, nennt die Bartelt-Chefin zwei Wünsche.

Seit 17 Jahren kämpfe man zudem für einen Regionalbahn-Halt an der nahen Buckower Chaussee. Das würde die Erreichbarkeit verbessern und den Stau reduzieren, denn ein Drittel der 5000 Beschäftigten komme nicht aus Berlin. Aber es passiert nichts. „Man hat das Gefühl, gegen Windmühlen zu laufen“, beschreibt Geburzi-Horn ihre Erfahrungen mit manchen Behörden.

Das Netzwerk hat eine Kita aufgebaut und organisiert Versorgung mit grüner Energie

Weil die Stadt nicht wirklich unterstützt, hilft man sich gegenseitig. „Wir sind der Industrie-Kiez, der miteinander spricht“, sagt Dreusicke. Man habe gemeinsam eine Kita aufgebaut, koordiniere sich beim Einkauf von Waren und bei der Ausbildung des Nachwuchses, man gibt gebrauchte Büromöbel an die Nachbarn weiter oder empfiehlt sich fähige Elektriker.

Die Energieversorgung haben die Netzwerkfirmen weitgehend auf erneuerbare Quellen umgestellt und ein „virtuelles Kraftwerk“ aufgebaut, um die Effekte nachweisen zu können. „Wir machen das alles ehrenamtlich und stoßen an unsere Grenzen“, sagt Ulrich Misgeld. Die Geschäftsstelle ist nur mit einer Stelle mit zehn Wochenstunden besetzt.

Ein Standortmanagement wie an Zukunftsorten könnte das Gebiet attraktiver machen

Dabei gebe es viel zu verbessern an der Motzener Straße, vor allem, um die überall gesuchten Fachkräfte anzulocken, die den Standort „nicht auf dem Schirm“ hätten, wie Start-up-Gründerin Lechler erklärt. Ein Thema sei der Lunch. „Man kann hier nirgends mittagessen“, klagt die Unternehmerin. Sie selbst wandere in der Pause „mit einer Stulle um die Gebäude herum“.

Das Gebiet sei „nicht so richtig sexy“, sagt Lechler. Sie wünscht sich einen gestalteten zentralen Platz, weniger Autos und auch Wohnraum für Mitarbeiter, damit die nicht immer eine Dreiviertelstunde rausfahren müssten. Allerdings sind nicht alle Mitglieder des Netzwerks immer einer Meinung. Der Formenbauer Dreusicke verweist energisch auf die Notwendigkeit, an der Motzener Straße an 24 Stunden und sieben Tage die Woche arbeiten und Lastwagen an- und abfahren zu lassen.

Aber auch solche unterschiedlichen Positionen könnte ein Standortmanagement moderieren, wie das an Zukunftsorten geschehe. „Wenn das ein Erfolgsmodell ist“, fragt sich Netzwerk-Sprecher Misgeld, „warum machen wir das nicht auch woanders?“