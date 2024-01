Berlin. Individuell verständlich, kollektiv schädlich: In Berlin flüchten viele Pflegekräfte vor schlechten Arbeitsbedingungen ins Leasing.

Berlins Krankenhäuser und Pflegeheime müssen immer häufiger Leiharbeitskräfte anwerben, um Patienten und Bewohner versorgen zu können. 2018 seien noch fünf Prozent der anfallenden Dienste durch Leiharbeitskräfte geleistet worden, im Herbst 2023 waren es bereits neun Prozent, sagte Marc Schreiner, Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) am Montag bei einer Anhörung im Gesundheitsausschuss. Frühschichten und Wochenenddienste würden noch öfter durch Leasing-Personal besetzt.

Der Einsatz von Zeitarbeitern variiert nach einer Abfrage bei den Krankenhausträgern nach Einsatzfeldern. So kommt laut Schreiner in den Notaufnahmen und in den Operationssälen jede vierte Fachkraft aus dem Leasing, in der Langzeitpflege liegt der Anteil bei 20 Prozent.

Jede fünfte gebuchte Leasingkraft kommt nicht: Sanktionen gibt es bisher keine

Der BKG-Chef berichtete, 20 Prozent der gebuchten Dienste kämen nicht zustande, weil die bestellten Kräfte nicht erschienen. Dafür müssten dann oft Stammkräfte aus dem freien Tag zurückgerufen werde. Die wachsende Leiharbeit „beschädigt den sozialen Frieden und gefährdet nachgewiesenermaßen die Patientensicherheit“, so Schreiner. Studien hätten bei einem hohen Leasinganteil eine 14 Prozent höhere Sterberate in den Kliniken ergeben: „Die Qualität der Versorgung kann nicht so groß sein wie mit Stammbelegschaft“, so der Krankenhausvertreter.

Frühere Forderungen, Leiharbeit in der Pflege zu verbieten, sind wohl vom Tisch, eine weitergehende Regulierung steht aber im Raum und wird im Bundesrat diskutiert. Die Krankenhausgesellschaft wirbt für einen Mustervertrag, den einige Häuser schon anwenden. Es soll Sanktionen geben, wenn bestellte Kräfte nicht kommen oder wenn sie nicht die geforderten Kompetenzen mitbringen. Auch die Zeitarbeitsfirmen müssten Mitarbeiter weiterbilden, zudem müsse die Bezahlung an die Leasingfirmen begrenzt werden.

Zeitarbeitskräfte beteiligen sich nur selten an der Dokumentation der Pflegeleistungen

Nicht nur in Krankenhäusern wächst das Problem, sondern auch in der Altenpflege. Till Mörer, Pflegedienstleiter in einem Heim in Friedrichshain, berichtete von massiven Schwierigkeiten in der Praxis. Die oft täglich wechselnden Leasingkräfte beteiligten sich kaum an der nötigen Dokumentation der Pflegeleistungen, ärztliche Anordnungen würden ignoriert, was zu Problemen mit dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen führe. Für Zeitarbeiter gelte die Pflicht der Weiterbildung nicht: „Die dürfen pflegen, wie sie wollen“, sagte Mörer. Sie suchten sich nur Wunschdienstpläne aus, erhielten mehr Lohn bei weniger Arbeitszeit.

Die Leiharbeit diktiere die Preise, hieß es, und die seien höher als der durchschnittliche Tariflohn, den die Krankenkassen den Häusern übers Pflegebudget ausgleichen. BKG-Chef Schreiner sprach von bis zu 150 Euro pro Stunde, die Krankenhäuser für Leasingkräfte zahlen müssten und die nicht refinanziert würden.

Eine Pflegekraft aus dem Leasing kostet für einen vollen Monat 12.000 Euro

Auch der Altenheim-Vertreter Mörer nannte Zahlen. Ein normaler Dienst werde mit 531 Euro abgerechnet, sonntags würden schon mal 849 Euro anfallen. Für einen vollen Monat Arbeit würden 12.000 Euro fällig, das seien dreimal mehr als die Kosten einer Stammkraft. Wenn Häuser eine Leasingkraft fest übernehmen wolle, müssten Ablösesummen zwischen 30.000 und 40.000 Euro gezahlt werden.

Der Personalmangel gefährdet inzwischen vielerorts die Versorgung. Gesundheitsstaatssekretärin Ellen Haußdörfer (SPD) berichtete dem Ausschuss, dass 2023 allein neun Pflegeheime in Berlin geschlossen hätten, vor allem wegen Personalmangels.

Verdi sieht zunehmendes Leasing als Symptom für die Krise des Gesundheitswesens

„Die Zunahme der Leiharbeit ist ein Symptom für die massive Krise des Gesundheitswesens“, sagte die stellvertretende Landesbezirksleiterin der Gewerkschaft Verdi, Gisela Neunhöffer. Leiharbeit sei ein „ein individueller Ausweg“ für die einzelnen Pflegekräfte aus unzumutbaren Arbeitsbedingungen, aber „ein kollektiver und gesellschaftlicher Irrweg“. Sie verwies auf die Entlastungstarifverträge, die die landeseigenen Klinikkonzerne Charité und Vivantes abgeschlossen hätten. Auch bei anderen Trägern wie dem derzeit bestreikten Jüdischen Krankenhaus und dem Sana-Klinikum Lichtenberg würden solche Tarifverträge gefordert.

Florian Swyter, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Personaldienstleistungen, stellte die genannten Zahlen infrage. Derzeit seien von den knapp 77.000 Berliner Pflegekräften in Berlin nur etwas mehr als vier Prozent Leasingkräfte, die Zahl sei sogar zurückgegangen, sagte der frühere Berliner FDP-Abgeordnete unter Berufung auf die Statistik der Bundesagentur für Arbeit.