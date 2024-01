Potsdam (dpa/bb). Landwirte haben am Montag auch an der Staatskanzlei in Potsdam ihrem Unmut wegen der Sparpläne der Bundesregierung Luft gemacht. Sie rollten laut hupend mit vielen Traktoren vor das Gebäude der Landesregierung.

In einem Protestbrief, der übergeben werden sollte, hieß es: „Zu viel ist zu viel“. Die Menschen in Brandenburg würden viele zivile Protestformen von Landwirten und Unterstützern erleben, „wie sie sie in ihrer Intensivität noch nicht gesehen haben“. Die Landwirte baten die Landesregierung um Unterstützung, um einen Verzicht auf die Kürzungspläne der Bundesregierung zu erreichen.

„Ich gehe davon aus, dass das nicht der letzte Protest ist“, sagte der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Teltow-Fläming, Benny Hecht, vor der Staatskanzlei. Am Montag waren Landwirte mit mehr als 500 Traktoren in Beelitz aufgebrochen und durch die Innenstadt von Potsdam gerollt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

