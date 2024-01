Berlin. Ina Czyborra rät als Konsequenz auf den Angriff im Sana-Klinikum den Krankenhäusern, auch weniger schwere Übergriffe zu melden.

Berlins Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) hat sich sehr besorgt über die gewaltsamen Übergriffe auf medizinisches Personal in Rettungsstellen von Krankenhäusern gezeigt. Dass im Sana-Klinikum Lichtenberg ein Arzt und zwei Pflegekräfte angegriffen und verletzt wurden, sei ein „sehr verstörender Vorfall und unerträglich“, sagte Czyborra am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses.

Zwei Männer hatten dort in der Silvesternacht das Personal attackiert, um eine schnellere Behandlung in der Rettungsstelle zu erreichen. Die Polizei habe die Täter in Präventivgewahrsam genommen, die Taten würden verfolgt. Übergriffe kämen „leider häufiger vor in Rettungsstellen“, sagte die Senatorin: „Das ist traurige Realität.“ Als Konsequenz werde nun darüber nachgedacht, die Zahl der Personen zu begrenzen, die Patienten in Rettungsstellen begleiten

Ina Czyborra (SPD), Berliner Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa | Unbekannt

Für das gesamte Versorgungssystem in den Notaufnahmen sei das „eine Katastrophe“. Man hab zum Beispiel keine Informationen darüber, was mit dem Schwerverletzten geschehen sei, den der niedergeschlagene Arzt gerade behandelt habe. Es dürfe auf keinen Fall passieren, dass das Personal aus Angst vor Übergriffen von dem Prinzip abrücke, dass bei der Behandlung der Patienten allein nach gesundheitlichen Grundsätzen vorgegangen wird und jemand vorziehen, um sich selbst vor Angriffen zu schützen. Das sei zwar menschlich verständlich, dürfe aber nicht sein.

Die Senatorin rief die Krankenhäuser auf, Übergriffe, Drohungen und Pöbeleien gegen das Personal in Rettungsstellen zu melden und bei der Polizei anzuzeigen, um ein umfassendes Lagebild zu erlangen. Die Krankenhäuser seien dafür zuständig, ihre Rettungsstellen zu schützen, dazu sei man im Kontakt mit der Polizei und der Landeskommission gegen Gewalt. Dennoch müssten die Notaufnahmen „niedrigschwellig zugänglich bleiben“ und dürften nicht zu Hochsicherheitstrakten ausgebaut werden.

Staatssekretärin Ellen Hausdörfer sagte, das Land Berlin unterstütze den Vorschlag des Bundesgesundheitsministers, das Strafmaß bei Angriffen auf medizinisches und Rettungspersonal zu verschärfen.