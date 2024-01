Berlin. Pascal Klemens hat einen guten Start in sein erstes Profijahr absolviert. Der 18-Jährige gibt sich dabei sehr klar auf dem Feld und bei seinen Ansichten.

Jung-Profi Pascal Klemens von Fußball-Zweitligist Hertha BSC hofft auf ein erfolgreiches Jahr. „Wir sind im Aufstiegsrennen noch nicht abgeschrieben. Und vom Pokalfinale im Olympiastadion träume ich, seit ich ein kleiner Junge war“, sagte der 18-Jährige dem Kicker (Montag), „dafür macht man das alles.“ Klemens hat in dieser Spielzeit bereits elf Einsätze in der Liga - zumeist auf der Sechser-Position - bestritten und will mit der U19-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Nordirland im Juli ebenso erfolgreich abschneiden: „Man will Titel gewinnen.“

Er selbst erhofft eine fußballerische und persönliche Weiterentwicklung. „Ich will offensiv noch aktiver werden und öfter in die Box reinstoßen. Und ich will am Ball noch etwas ruhiger werden und damit den Rhythmus unseres Spiels noch besser steuern“, sagte Klemens. Er selbst müsse auf seiner Position im zentralen Mittelfeld viel reden, „dass ich trotzdem viel zuhöre und von den Älteren lerne, ist klar.“

Klemens ist auch nach dem Abstieg Herthas aus der Bundesliga im vergangenen Sommer trotz anderer Angebote geblieben. „Ich bin hier am richtigen Ort. Ich bin Berliner, Hertha ist meine sportliche Heimat. Ein weiterer Punkt war, dass ich mein Abitur im vertrauten Umfeld machen will“, sagte der Nachwuchsspieler, der seinen Vertrag im Mai letzten Jahres bis 2026 verlängert hatte. „Es war der richtige Schritt, hierzubleiben - auch für meine Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin 18, ich verstehe gerade, wie der Profifußball funktioniert. Das kann ich hier besser als woanders“, sagte er.

