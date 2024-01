Berlin. Es wird heute in Berlin richtig kalt, vor allem in der Nacht zu Dienstag geht es in die Minusgrade. Vorhersage für die kommenden Tage.

Frost und Sonnenschein – dieses Wetter erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Montag. Auch tagsüber ist mit Dauerfrost und Glätte zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Bei schwachem Wind und klarem Himmel liegen die Temperaturen tagsüber zwischen minus drei und minus sechs Grad. Nachts können sie dann auf bis zu minus 13 Grad sinken. Es bleibt klar und niederschlagsfrei. (dpa/dw)

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes im Detail

Montag, 8. Januar: Heute viel Sonnenschein, nur örtlich Durchzug von etwas Bewölkung. Am Abend verbreitet klar. Trocken. Dauerfrost, Höchsttemperatur zwischen -7 und -3 Grad. Schwacher Nordostwind. In der Nacht zum Dienstag klar und niederschlagsfrei. Mäßiger bis strenger Frost bei Tiefstwerten zwischen -9 bis -13 Grad, im Norden Brandenburgs bei vorhandener Schneedecke teils Glätte und Temperaturen bis zu -15 Grad. Schwacher Wind.

Dienstag, 9. Januar: Am Dienstag sonnig und trocken. Auch am Abend meist klar, nur in der Uckermark teils wolkig. Am Morgen mitunter noch strenger Frost unter -10 Grad, Höchstwerte am Nachmittag zwischen -3 und -6 Grad. Schwacher Wind.

In der Nacht zum Mittwoch meist klar, nur von der Prignitz über Kreis Oberhavel bis zur Uckermark regional hochnebelartige Bewölkung. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen -7 und -12 Grad, in Berlin -8 bis -10 Grad. Schwach windig.

Mittwoch, 10. Januar: Am Mittwoch im Norden Brandenburgs gebietsweise hochnebelartige Bewölkung, sonst meist heiter. Weiterhin leichter Dauerfrost, Höchstwerte zwischen -3 und 0 Grad. Schwacher Wind. In der Nacht zum Donnerstag im Norden Brandenburgs zunehmend bedeckt. Im Nachtverlauf auch über Berlin und die Mitte bis in den Süden ausdehnende hochnebelartige Bewölkung, dort zunächst länger klar. Tiefstwerte zwischen -4 und -9 Grad. Schwach windig.

Donnerstag, 11. Januar: Am Donnerstag bedeckt, teils neblig-trüb. Temperaturanstieg auf -1 bis +1 Grad. Schwacher Wind aus West bis Nordwest, am Abend Drehung auf Nord. In der Nacht zum Freitag wechselnde bis starke Bewölkung, lokal geringfügiger Schneefall. In der zweiten Nachthälfte gebietsweise klare Abschnitte. Tiefsttemperatur zwischen -2 und -4 Grad. Schwacher Wind aus nördlichen Richtungen.

