Berlin. Die deutschen Bauern sind wütend. Auslöser sind die geplanten Kürzungen der Subventionen für die Branche im Zuge der Haushaltskrise. Die Bundesregierung hat die Pläne mittlerweile wieder weitgehend einkassiert, der Deutsche Bauernverband hält aber an den angekündigten Aktionen fest.

Zu Beginn der Protestwoche haben sich zahlreiche Landwirte vor dem Brandenburger Tor in Berlin versammelt. Dutzende Traktoren trafen dort bereits am Sonntagabend ein, um an der Demo vor dem Wahrzeichen der Hauptstadt teilzunehmen. Es kommt zu Staus und massiven Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Proteste der Bauern in Berlin live: Rund 560 Traktoren, Lkw und Transporter am Brandenburger Tor

11.18 Uhr: Am Protest von Bauern am Brandenburger Tor in Berlin haben am Montagmorgen rund 550 Demonstranten mit ihren Fahrzeugen teilgenommen. Die Polizei zählte bis 10 Uhr 566 Traktoren, Lkw, Autos, Transporter und Anhänger sowie 550 Menschen auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule, wie eine Sprecherin sagte.

Neben den Bauern nahmen dort auch viele Bus- und Lastwagenfahrer an dem Protest teil, auch viele Handwerker befanden sich demnach unter den Demonstranten. Die Straße des 17. Juni wurde dazu bereits am Sonntagabend gesperrt. Erkenntnisse über geplante Straßenblockaden gebe es nicht, hieß es. Die Polizei stehe in engem Austausch mit dem Anmelder der Versammlung, so die Sprecherin.

Aggressive Parolen und Galgen-Symbolik

10.30 Uhr: Bis zur Siegessäule haben sich Traktoren, Lkw und Handwerksbetriebsfahrzeuge eingereiht. Es ist auf Plakaten viel von „Gier“, Unwissenheit und Inkompetenz in Bezug auf die Regierung die Rede. Auch vor Galgen-Symbolik wird an mancher Stelle nicht Halt gemacht.

Bauern-Proteste auf der Straße des 17. Juni: Auch Galgen-Symbolik ist zu sehen. © Alexander Rothe | Alexander Rothe

Einige der Transparente enthalten aggressive Parolen wie diese: „Wer‘s Land verkauft und Bauern fängt, ist es wert, dass er am Galgen hängt.“

Bauern-Proteste am Brandenburger Tor: So ist aktuell die Lage

9.58 Uhr: Die Fahrzeuge stehen in vier Reihen vorm Brandenburger Tor, bis etwa zur Siegessäule. Viele tragen Transparente mit Aufschriften, wie „Gesetze nicht zu Ende gedacht, Bauern plattgemacht“. Vereinzelt gibt es auch DDR-Fahnen oder AfD-Plakate. Die Teilnehmer sitzen, teils in ihren geheizten Fahrerkabinen, oder wärmen sich an Feuertonnen. Immer wieder gibt es Hupkonzerte.

Auf dem Gehweg sind auch neugierige Berliner unterwegs, wie etwa eine Mutter, die mit ihrem Sohn im Kinderwagen die Traktoren bewundert. Sie unterstütze die Proteste, sagt sie. „Man macht sich schon Sorgen, dass, wenn die deutschen Bauern der Konkurrenz nicht standhalten können durch teure Energie oder Steuern, wir in Deutschland irgendwann alle unsere Lebensmittel importieren müssen.“

Proteste der Bauern in Berlin: Solidarität von Handwerkern

9.40 Uhr: Die Heizungs- und Sanitärfirma Maro aus Bad Freienwalde (Märkisch Oderland) ist seit 8.30 Uhr mit acht Mann an der Straße des 17. Juni. Sie setzen sich dafür ein, dass die Ampel-Regierung abtritt, sagt Chef Dennis Gebhardt. Dafür gebe es viele Gründe, zum Beispiel die Teuerung von Energie. „Deswegen wandern aus unserer Region immer wieder Firmen ab, weil sich zum Beispiel das Brennen von Keramik wegen der teuren Energie nicht mehr lohnt.“

Angestellte der Firma Maro mit ihrem Chef Dennis Gebhardt (auf dem Foto vorne). © Uta Keseling | Uta Keseling

Ein Kollege fügt hinzu: „Wir solidarisieren uns mit den Bauern, weil wir uns Sorgen machen, dass sich regionale Landwirtschaft nicht mehr rechnet, wenn es so weitergeht.“ Milchproduzenten hätten zum Beispiel inzwischen die Produktion eingestellt, weil sie bei den niedrigen Abnahmepreisen der Supermärkte nicht mehr rentabel gewesen sei. Von rechtsgerichteten oder rechtsextremen Symbolen oder Parolen hätten sie bisher nichts mitbekommen. „Von so etwas distanzieren wir uns auch ausdrücklich“, sagt Chef, Gebhardt. „Damit wollen wir nichts zu tun haben.“

Bauern-Protest in Brandenburg: Autobahn-Auffahrten blockiert

9.30 Uhr: Protestierende Landwirte haben in Brandenburg am Montagmorgen viele Autobahn-Auffahrten blockiert. Sie versperrten im Berufsverkehr mit ihren Traktoren die Straßen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Auf einem Protestplakat an einem Trecker an der A12 im Kreis Oder-Spree war unter anderem zu lesen: „Ist der Landwirt tot, gibt es kein Brot.“ Auch Spediteure schlossen sich den Protesten an und kritisierten die Belastungen durch die Lkw-Maut.

In Brandenburg seien insgesamt 134 Versammlungen angemeldet, teilte das Polizeipräsidium in Potsdam mit. Neben den Autobahnen wurden demnach auch Zufahrten zu Städten wie Cottbus und Brandenburg/Havel versperrt.

Bauern-Proteste: Erste Staus im Osten Berlins

8.10 Uhr: Weil die Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor gesperrt ist, kommt es zu ersten Staus im Osten der Stadt. Es sind viele LKW unterwegs, es gibt Hupkonzerte. Auch die Straßenbahnen sind voll, verspäten sich. Bereits am S-Bahnhof Landsberger Allee sind viele LKW mit Warnblinklichtern zu sehen. Sie sind stadteinwarts Richtung Alexanderplatz unterwegs.

Eine völlig überfüllte Straßenbahn am Montagmorgen an der Haltestelle Antonplatz (Weißensee). © Flavio Treppner | Flavio Treppner

Proteste der Bauern: Um die 200 Fahrzeuge am Brandenburger Tor

7.54 Uhr: Im Zuge der Bauernproteste haben sich am Montagmorgen bislang Teilnehmer mit rund 200 Traktoren und Lastwagen am Brandenburger Tor versammelt. Weitere Fahrzeuge – vornehmlich aus der Landwirtschaft – seien auf der Straße des 17. Juni auf dem Weg zur Versammlung, sagte eine Polizeisprecherin. Aus Richtung Osten kämen weitere Traktoren und Lkw über die Bundesstraße 1 zum Kundgebungsort. Über die B101 führen Teilnehmer aus dem Süden zur Veranstaltung. Die Anfahrt wird nach Angaben der Sprecherin von der Polizei begleitet. Für Berlin gibt es demnach keine Erkenntnisse über geplante Straßenblockaden. Die Polizei stehe in engem Austausch mit dem Anmelder der Versammlung, so die Sprecherin.

Bauernproteste in Berlin: Massive Einschränkungen und Staus

6.30 Uhr: Im Zuge der Bauernproteste ist am Montag mit massiven Verkehrseinschränkungen und Staus in Berlin zu rechnen. Im Rahmen einer Kundgebung werden bis zu 300 Traktoren auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Großer Stern erwartet, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit. Bereits seit Sonntagnachmittag ist die Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor in beide Richtungen für Autos gesperrt. Auch die Yitzhak-Rabin-Straße ist gesperrt.

Zusätzlich müssen Autofahrer in Berlin damit rechnen, dass es durch die An- und Abfahrt der Traktoren zu erheblichen Einschränkungen kommt. Nach VIZ-Angaben hat der Bauernverband außerdem für die ganze Woche vom 8. bis 13. Januar umfassende Behinderungen der Autobahnen angekündigt - Höhepunkt der Aktionen soll demnach der Montag sein. An der A10 sollen voraussichtlich die Anschlussstellen Mühlenbeck, Birkenwerder, Oberkrämer und Kreuz Oranienburg betroffen sein. Auch auf der A11, A12, A24 und der Bundesstraße 96 werden Einschränkungen erwartet.

Bauernproteste: Am frühen Morgen ist es in Berlin noch ruhig

5.33 Uhr: Die ersten Traktoren stehen zwar seit Sonntagabend am Brandenburger Tor, die Lage in Berlin am frühen Montagmorgen war aber laut Polizei noch sehr ruhig. Es gebe noch keine Bewegung oder Blockadeaktionen in der Stadt, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Der Bauernverband hatte zuvor umfassende Behinderungen der Autobahnen in der Woche vom 8. bis 13. Januar angekündigt. Der Höhepunkt der geplanten Aktionen sollte der Montag werden. In der Zeit zwischen 5 und 15 Uhr sollte nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale mit massiven Einschränkungen und Staus zu rechnen sein.

Bauernverband bittet um Verständnis für Beeinträchtigungen

5.12 Uhr: Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), , bittet zum Beginn der bundesweiten Aktionswoche der Landwirte gegen die Politik der Bundesregierung um Nachsicht für mögliche Beeinträchtigungen aufgrund der Proteste. „Wir wollen unseren Protest friedlich und mit demokratischen Mitteln durchführen“, sagte Rukwied dem Magazin „Stern“. „Wenn wir mit Traktoren unterwegs sind, wird es aber zwangsläufig zu Verkehrsbehinderungen kommen“, fügte er hinzu. „Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis. Den großen Rückhalt und die Solidarität, die wir aus weiten Teilen der Gesellschaft erhalten, wollen wir nicht verlieren.“

Rukwied betonte die Rechtmäßigkeit der Proteste: „Unsere Demonstrationen sind angemeldet und wir machen von unserem Grundrecht Gebrauch, der Gesellschaft und der Politik zu vermitteln, dass Deutschland eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft braucht.“ Nur so könne die Versorgung mit „hochwertigen, heimischen Lebensmitteln“ gesichert werden. Die Aktionswoche solle verdeutlichen, dass „wir die geplanten Steuererhöhungen für die Landwirtschaft nicht hinnehmen werden“, sagte Rukwied. „Diese müssen vom Tisch. Dabei bleiben wir.“