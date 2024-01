Berlin. Fast vier Jahre nach dem Angriff auf ein ZDF-Team am Rande einer Demonstration gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen in Berlin beginnt am heutigen Montag der Prozess. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten aus Berlin und Baden-Württemberg gefährliche Körperverletzung vor. Die drei Männer im Alter von 28 bis 34 Jahren und die 31-jährige Frau sollen am 1. Mai 2020 auf das Fernsehteam eingetreten und eingeschlagen haben, teils mit Metallstangen. Für den Prozess hat das Amtsgericht Tiergarten bislang Termine bis zum 13. März geplant.

Das sechsköpfige Fernsehteam war damals im Auftrag für das ZDF-Satireformat „heute-show“ unterwegs und berichtete über eine Demonstration der sogenannten Querdenkerbewegung. Danach waren die Journalisten und Wachleute in einer Seitenstraße in der Nähe des Alexanderplatzes angegriffen worden. An dem Angriff sollen etwa zehn weitere unbekannt gebliebene Menschen beteiligt gewesen sein. Laut Anklage sollen die vermummten Angeklagten das Fernsehteam gemeinsam mit den anderen Angreifern teils erheblich verletzt haben. Zwei ihrer Opfer sollen zeitweise das Bewusstsein verloren haben.

Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamtes (LKA) übernahm seinerzeit die Ermittlungen. Diese gestalteten sich teils kompliziert. In mehreren Aufrufen suchten Ermittler nach Zeugen und baten um Foto- und Videoaufnahmen. Im Januar 2023 teilte die Berliner Staatsanwaltschaft schließlich mit, dass Anklage erhoben worden sei.

