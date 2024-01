Potsdam (dpa/bb). Mit ihren Traktoren wollen Landwirte Auffahrten zu den Autobahnen versperren. Kommt der Verkehr zum Erliegen? Die Polizei bereitet sich auf Einsätze in ganz Brandenburg vor.

Zum Start in die Woche müssen sich Autofahrer wegen der Bauernproteste auf Straßenblockaden und Staus in Brandenburg einstellen. Landesweit rechnet die Polizei am Montag mit starken Verkehrsbehinderungen. Die Landwirte wenden sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Der Landesbauernverband rief dazu, friedlich zu demonstrieren.

Mit ihren Traktoren wollen Landwirte viele Autobahnauffahrten blockieren. Auch Treckerkonvois auf Bundesstraßen sind geplant - unter anderem durch Potsdam bis zur Staatskanzlei. Das Polizeipräsidium rechnet mit Verkehrsbehinderungen an weit mehr als 100 Orten. Auch in Berlin ist eine Kundgebung angemeldet.

Behörden appellierten an die Bevölkerung, auf nicht zwingend notwendige Fahrten zu verzichten. Am ersten Tag nach den Ferien wird auch damit gerechnet, dass Schüler nicht zum Unterricht kommen.

