Berlin (dpa/bb) –. Die Frauen des TTC Berlin Eastside haben erneut den Pokalwettbewerb des Deutschen Tischtennis Bundes gewonnen. Im Endspiel besiegten die Berlinerinnen am Sonntag in heimischer Halle den DJK Kolbermoor mit 3:0 (9:2 Sätze). Für die Punkte sorgten die an Nummer 1 gesetzte Sabina Surjan (3:2 gegen Svetlana Ganina), Nina Mittelham (3:0 gegen Kristin Lang) und Xiaona Shan (3:0 gegen Hana Arapovic).

Nach knapp zwei Stunden stand der krönende Erfolg beim Final-Four-Turnier fest. Es war der neunte Pokalgewinn für Eastside. In den Halbfinals, die die Ersten der vier Drei-Gruppen der Vortagsqualifikation bestritten, hatte Berlin den TSV Dachau mit 3:0, Kolbermoor den TSV Langstadt mit 3:1 geschlagen. Auch im vergangenen Jahr hatten die Hauptstädterinnen den Pokal geholt.

© dpa-infocom, dpa:240107-99-520663/2 (dpa)