Ludwigsfelde (dpa/bb). Eine Explosion und brennende Lkw in einem Gewerbegebiet an der A10 lösen für die Feuerwehr einen langwierigen Einsatz aus. Der Grund: Es geht um Flüssiggas in Lastwagentanks. Wegen der Gefahrstoffe sollen Spezialisten helfen.

Mehrere Lastwagen teils mit Flüssiggas sind in einem Gewerbegebiet in Ludwigsfelde südlich von Berlin in Brand geraten - das Feuer löste einen zähen Großeinsatz aus. Die Feuerwehr war seit dem frühen Morgen im Dauereinsatz. Wegen des gefährlichen Stoffes und Explosionsgefahr wurden Spezialisten einer Werksfeuerwehr aus Sachsen angefordert. Ein Lastwagen mit einem Flüssiggas-Tank brannte nach bisherigen Erkenntnissen noch am Abend.

„Irgendwie müssen wir das Feuer auskriegen“, sagte Matthias Richter, Sprecher der Feuerwehr in Ludwigsfelde. Der Einsatz könne sich aber bis zum Sonntagmorgen hinziehen.

Zunächst soll es am Samstagmorgen vor 5.00 Uhr auf einem Betriebsgelände im Gewerbegebiet in der Nähe der A10 zu einer Explosion gekommen sein. Mehrere Lastwagen fingen Feuer und brannten aus.

Wegen der teils geladenen Gefahrenstoffe in den Tanklastzügen wurde ein Sperrkreis von 400 Metern eingerichtet. Die Polizei sorgte dafür, dass sich in diesem Gebiet um den Einsatzort keine Menschen mehr in den Gebäuden befanden. Die Bevölkerung wurde via App gewarnt, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Die Einsatzstelle sei unter Kontrolle, hieß es am Samstagnachmittag von einem Sprecher der Regionalleitstelle in Brandenburg/Havel. Hinweise auf Verletzte gab es nicht. Die Ursache war bislang ungeklärt.

Die Brandbekämpfung entwickelte sich wegen des Flüssiggases in den Lastwagen aber schwierig. Die angeforderten Spezialisten einer Werksfeuerwehr sollen angesichts der gefährlichen Stoffe über das weitere Vorgehen entscheiden, sagte Feuerwehrsprecher Richter.

Er schilderte, nach bisherigen Erkenntnissen habe es am frühen Samstagmorgen bei einem Tanklastzug mit Flüssiggas eine Explosion gegeben. Das Feuer habe dann vier weitere Lkw zerstört. Was diese geladen hatten, wisse er bislang nicht. Es sei zudem ein weiterer Tanklaster, der auch Flüssiggas geladen hatte, beschädigt worden. Die Feuerwehr war damit beschäftigt, die Fahrzeuge zu kühlen, und eine Explosionsgefahr einzudämmen.

Auch ein angrenzendes Gebäude wurde durch den Brand beschädigt. Drei Fahrzeuge konnten laut Feuerwehr aber noch rechtzeitig aus der Gefahrenzone gebracht werden. Eine Drohne überwachte die Wärmeentwicklung aus der Luft.

Das Gewerbegebiet im Ludwigsfelder Ortsteil Genshagen ist nur wenige Kilometer von Berlin entfernt und liegt an der A10.

© dpa-infocom, dpa:240106-99-513222/4 (dpa)