Berlin. Während manche von Privatsache reden, sehen andere möglicherweise Probleme. Finanzsenator Evers spricht von „drängenderen Themen“.

Es ist Zeit der Sternsinger. Mitglieder verschiedene Ortsverbände der CDU haben sich am Samstagnachmittag in einem Autohaus in Berlin-Zehlendorf eingefunden, um den Kindern beim Singen zu lauschen. Dabei ging es um große politische Themen, aber auch um die neue Liebe des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner. Berlins Finanzsenator Stefan Evers (CDU) war vor Ort. In seinem Grußwort sprach er über den anstehenden Wahlkampf und von einem „Schicksalsjahr für die deutsche Demokratie“.