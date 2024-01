Stunden lang ist die Feuerwehr im Großeinsatz. Weil Gefahrstoffe im Tank der brennenden Lastwagen sind, sollen Spezialisten anrücken.

Am frühen Samstagmorgen ist in einem Gewerbegebiet in Ludwigsfelde südlich von Berlin ein Großbrand ausgebrochen. Dort standen Lkw mit Gefahrstoffen in Flammen. Deswegen wurden am Nachmittag Spezialisten aus Sachsen angefordert. Der Sprecher der Feuerwehr Ludwigsfelde, Matthias Richter, sagte, Spezialisten einer Werksfeuerwehr aus dem sächsischen Böhlen, die Erfahrung mit Gefahrstoffen hätten, sollten vor Ort eintreffen.

Es brenne noch ein Lkw, aus dem Flüssiggas austrete. „Explosionsgefahr besteht derzeit nicht“, sagte Richter. Bei dem Brand im Gewerbegebiet wurden nach bisherigen Erkenntnissen der Feuerwehr mehrere Lastwagen zerstört. Die Einsatzstelle sei unter Kontrolle, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle in Brandenburg/Havel. Hinweise auf Verletzte gab es nicht.

Brand in Ludwigsfelde: So kam es dazu

Die Feuerwehr war seit dem frühen Morgen im Einsatz, um die brennenden Lkw zu löschen. © Morris Pudwell | Morris Pudwell

Die Feuerwehr war gegen 5 Uhr morgens ausgerückt. Es sollen Explosionsgeräusche zu hören gewesen sein. Die Bevölkerung wurde seit dem Morgen und auch noch am Nachmittag gewarnt, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Laut Information via Warn-App galt ein Sicherheitsradius von 400 Meter um den Einsatzort. Feuerwehr-Sprecher Richter schilderte, nach bisherigen Erkenntnissen habe es am frühen Samstagmorgen bei einem Tanklastzug mit Flüssiggas eine Explosion gegeben. Das Feuer habe dann vier weitere Lkw zerstört. Was diese geladen hatten, wisse er bislang nicht.

Es sei aber ein weiterer Tanklaster, der wiederum Flüssiggas geladen hatte, beschädigt worden. Dieses Fahrzeug brannte am Nachmittag immer noch. Es solle kontrolliert abbrennen und werde von der Feuerwehr bewacht, so Richter. Ein angrenzendes Gebäude sei durch den Brand beschädigt worden. Drei Fahrzeuge konnten laut Feuerwehr noch rechtzeitig aus der Gefahrenzone gebracht werden. Das Gewerbegebiet im Ludwigsfelder Ortsteil Genshagen ist nur wenige Kilometer von Berlin entfernt und liegt an der A10.

dpa