Cottbus (dpa/bb). Wie weit fliegt eigentlich ein Weihnachtsbaum? In der Lausitz sind am Samstag rund 80 Männer, Frauen und Kinder zum Weitwurf-Wettbewerb angetreten. Bei der Veranstaltung in Cottbus-Ströbitz warfen Erwachsene einen 1,90 Meter hohen Nadelbaum. Bei der Wurftechnik waren keinerlei Grenzen gesetzt, wie es hieß - ob mit Anlauf, aus dem Stand heraus oder aus der Drehung, mit Spitze oder Stamm voran.

Der Sieger-Wurf erzielte eine Weite von 5,90 Metern, wie der stellvertretende Ortswehrführer, Michael Möbes, sagte. In den Vorjahren seien es auch schon mal über 7 Meter gewesen.

Der Baum-Weitwurf wird von der Freiwilligen Feuerwehr Ströbitz organisiert. Vielerorts wird der Weihnachtsbaum am Dreikönigstag, also dem 6. Januar, abgebaut.

