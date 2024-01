Berlin. Der Instandsetzungsstau bei Berlins Brücken ist groß. Bei den Investitionen darf das Land nicht erneut sparen, meint Jessica Hanack.

Keine Frage: Autofahrern in Berlin steht eine schwere Zeit bevor. Ob auf der Autobahn oder in der Innenstadt, zahlreiche Brücken müssen instandgesetzt oder abgerissen und neugebaut werden. Damit ist absehbar, dass die Zahl der Staus im ohnehin staugeplagten Berlin noch zunehmen wird. Dennoch ist es gut, dass diese Projekte nun endlich umgesetzt werden. Denn der Zustand vieler Brücken ist dramatisch. Das liegt auch an den Fehlern der Vergangenheit, die nicht wiederholt werden dürfen.