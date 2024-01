Berlin (dpa/bb). Anlässlich des orthodox-christlichen Festes Theophanie hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an der traditionellen Wassersegnung teilgenommen. Der orthodoxe Bischof Emmanuel von Christoupolis tauchte am Samstagnachmittag bei klirrender Kälte ein Holzkreuz im Beisein von Vertretern der großen christlichen Kirchen drei Mal in die Spree hinter dem Haus der Kulturen der Welt, wie eine dpa-Reporterin beobachtete.

Anschließend tauchte der Bischof Myrrhe in Weihwasser und segnete damit die Anwesenden. Nach Angaben der Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland, deren Vikarbischof Christoupolis ist, feiere die orthodoxe Kirche bei der Theophanie jedes Jahr die „schöpferische Kraft und die Gnade Gottes“. Steinmeiers Frau Elke Büdenbender erhielt ein Holzkreuz als Geschenk.

© dpa-infocom, dpa:240106-99-512351/3 (dpa)