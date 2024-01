Berlin (dpa/bb). Unbekannte haben in der Nacht in Berlin-Marzahn einen Geldautomaten gesprengt. Zeugen hatten einen lauten Knall gehört und die Polizei verständigt, wie die Beamten in Berlin am Samstag mitteilten. Der Automat stand demnach frei an der Wand eines Mehrfamilienhauses. Verletzt wurde bei der Sprengung niemand, hieß es. Die Polizei ermittelt nun unter anderem, ob die Täter Geld erbeuten konnten.

© dpa-infocom, dpa:240106-99-512198/3 (dpa)