Berlin (dpa/bb). Ein Fußgänger ist am Freitagnachmittag in Berlin-Mitte von einer Tram angefahren worden. Er wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Der Fußgänger wollte demnach die Bahnschienen an einem Fußgängerüberweg überqueren, als die Tram kam und mit ihm zusammenstieß. Der Straßenbahn-Fahrer erlitt laut Polizei einen Schock. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, war zunächst völlig unklar.

© dpa-infocom, dpa:240106-99-510341/2 (dpa)