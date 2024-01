Berlin. Mehr Betten, mehr Personal und ein dritter Standort im Süden: So soll die Klinik für psychisch kranke Straftäter erweitert werden.

Das von Überlastung und Personalmangel betroffene Krankenhaus des Maßregelvollzugs (KMV) plant weniger neue Plätze auf dem Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Wittenau als zunächst angekündigt. „Die derzeitigen Planungen des KMV sehen 49 Betten zuzüglich vier Isolierbetten im Haus 8 vor“, sagte ein Sprecher der zuständigen Senatsgesundheitsverwaltung auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Ursprünglich war von 60 Plätzen die Rede, die in Haus 8 entstehen sollen.

Das Gebäude wird derzeit saniert. Dafür stehen bis 2027 53,3 Millionen Euro zur Verfügung. Insgesamt würde man deutlich mehr in das KMV investieren, so der Sprecher weiter. Während der Haushalt 2023 noch 67,7 Millionen Euro vorsah, sollen es im laufenden Jahr 83,3 Millionen und im kommenden 89,2 Millionen Euro sein. Außerdem seien „Mittel für die Ertüchtigung neuer Platzkapazitäten an einem weiteren Standort“ zugesagt.

Dabei handelt es sich um die ehemalige Jugendarrestanstalt am Kirchhainer Damm in Lichtenrade, die dort Anfang 2021 auszog. „Die angestrebte Zahl der Plätze liegt im mittleren zweistelligen Bereich“, heißt es weiter. Neben dem Standort in Wittenau gibt es bislang einen zweiten in Buch.

Jede fünfte Stelle im KMV ist unbesetzt

Untergebracht im KMV sind Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer Drogensucht im Zustand der Schuldunfähigkeit oder eingeschränkten Schuldfähigkeit Straftaten begangen haben. Aktuell gibt es 549 genehmigte Betten, allerdings mehr als 600 Patienten. Gleichzeitig ist der Personalmangel eklatant. Jede fünfte der 610 Stellen ist derzeit unbesetzt, mehr als 100 weitere fehlen.

Gleichzeitig ist laut eines Berichts des „Tagesspiegel“ die Zahl der sogenannten „besonderen Ereignisse“ gestiegen. Bis zum 18. Dezember kam es im vergangenen Jahr zu 848 Situationen, in denen ein Patient ihm gesetzte Grenzen überschritt, indem er etwa gegenüber dem Personal oder einem Mitpatienten übergriffig wurde. 2020 gab es 358 solcher Ereignisse. Personalmangel und Überbelegung würden zum einen den Patienten schaden, weil sie sich schlechter erholen, wird ein Pfleger zitiert. „Es hat auch dramatische Folgen für die Sicherheit Berlins.“

So gelang es zwei Insassen zuletzt in der Nacht zu Heiligabend, aus dem KMV in Wittenau auszubrechen. Ein 34-Jähriger schlug dazu eine Pflegerin mit einer Bratpfanne nieder, eine zweite verletzte er mit einem Messer am Hals. Dann befreite er einen gleichaltrigen Mitpatienten. Beide flohen vom Gelände. Der Haupttäter saß wegen eines versuchten Tötungsdelikts im KMV und galt als gefährlich. Nach einer Woche auf der Flucht konnten beide Männer, nach denen mittlerweile öffentlich gefahndet wurde, in Friedrichshain festgenommen werden. Eine Passantin hatte sie erkannt.

Gesundheitsverwaltung will nichtmedizinische Tätigkeiten ausgliedern

Der Ausbruch sei wenig überraschend gekommen, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Catherina Pieroth, der Berliner Morgenpost. „Platzmangel und Überbelegung, begleitet von massivem Personalmangel durch über 80 unbesetzte Stellen im Maßregelvollzug schaffen einen Nährboden für derartige Vorfälle.“

Neben den üblichen Personalgewinnungsmaßnahmen sei das KMV damit befasst, „flexiblere Personalkonzepte zu entwickeln und therapiegerecht zu integrieren“, sagt der Sprecher der Gesundheitsverwaltung. „Das KMV prüft beispielsweise, welche nichtmedizinischen Tätigkeiten in andere Berufsgruppen verlagert werden können, um die medizinischen Berufsgruppen davon zu entlasten.“ Es sei derzeit wahrscheinlicher, nichtmedizinisches als medizinisches Personal zu finden.

