Berlin. Viele Wahlbenachrichtigungen sind verschickt, andere Berliner werden noch ins Wählerverzeichnis eingetragen. Der Wahlleiter informiert.

Die IT-Probleme in den Berliner Bürgerämtern werfen einen langen Schatten. Die Auswirkungen reichen bis in die Vorbereitungen der Wiederholungswahl in Berlin. Hintergrund ist: Wegen einer Software-Panne konnten zwischen dem 27. und 29. Dezember keine elektronischen Anmeldungen in den Bürgerämtern vorgenommen werden. Man war zurückgeworfen in analoge Zeiten.