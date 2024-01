Berlin. Der 31-jährige Afghane Bashir A. soll versucht haben, seine Ehefrau zu töten. Sie lebte getrennt von ihm. Ein versuchter Femizid?

Bei einem Punkt dürfte die Verteidigung nicht glücklich über die Antwort des Angeklagten gewesen sein. Auf die Frage des Vorsitzenden Richters nach seinem Familienstand, gab der 31-jährige Bashir A. am Freitag vor dem Landgericht Berlin an, er habe einmal eine Ehefrau gehabt und von ihren Scheidungswünschen nichts gewusst. „Meine Familie akzeptiert das auch nicht“, so der Afghane. Worauf der Richter ihn freundlich darauf hinwies, dass er lediglich „verheiratet“ hätte angeben müssen.