Die Auswirkungen der angekündigten Aktionswoche der Landwirte werden am Montag auch in Berlin zu spüren sein. Von Sonntagabend, 17.00 Uhr, bis Montagabend, 22.00 Uhr, wird die Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale am Freitag bei X mitteilte.

Nach Angaben der Polizei wurde für Montag eine Kundgebung mit rund 300 Teilnehmern angemeldet. Wie viele Traktoren dabei in die Hauptstadt kommen werden, blieb zunächst offen. Laut Polizei ist keine Sternfahrt oder ähnliches geplant. Unterstützt wird die Kundgebung von der Interessenvertretung der Freien Bauern. Sie vertritt nach eigenen Angaben bäuerliche Familienbetriebe und gehört nicht zum Deutschen Bauernverband, der zur Aktionswoche aufgerufen hat. Die Kundgebung der Freien Bauern ist für 12.00 Uhr am Montag angesetzt.

Der Bauernverband will mit der Aktionswoche erreichen, dass die Ampel-Regierung ihre Einsparpläne bei Agrarsubventionen vollständig zurücknimmt. Die am Donnerstag vereinbarte Anpassung der Pläne reicht den Landwirten nicht aus. Konkret sollen Steuerbegünstigungen beim Agrardiesel in mehreren Schritten abgeschafft werden.

