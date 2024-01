Berlin. Bürgermeister Kai Wegner soll eine Beziehung zu Senatorin Günther Wünsch haben. Doch welche Regeln gelten für die Ämter der Hauptstadt?

Es ist bislang weder bestätigt noch dementiert: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) soll ein Verhältnis mit Parteikollegin und Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch haben. Während in der Politik keine konkreten Compliance-Richtlinien in das Privatleben eingreifen können, müssen sich allerdings die Beschäftigten von Berliner Ämtern an gesetzlich festgeschriebene Grundsätze halten.