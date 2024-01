Ein Kunde zog in Mitte einen Kassierer an den Haaren, in Neukölln wurde eine Schule beschmiert. Die Blaulicht-News im Blog.

Rassistischer Übergriff in Supermarkt in Mitte

Schulhaus in Neukölln beschmiert

Charlottenburg: Transporter brennt total aus

Pole wollte kleines Äffchen schmuggeln

Ein junger Mann belästigte in Kreuzberg zwei Mädchen

Am Ostbahnhof wurden Handydiebe festgenommen

In Finsterwalde machte eine Briefträgerin lange Finger

Berlin. Ein junger Mann hat am Mittwoch in Kreuzberg zwei Jugendliche in der U-Bahn gefilmt und sexistische Kommentare von sich gegeben. Ein 17-Jähriger, der helfen wollte, wurde mit einem Messer attackiert. In Mitte zog ein Kunde einen Kassierer an den Haaren und beleidigte ihn rassistisch. In Neukölln wurde eine Schule beschmiert. In Lichtenberg haben Handydiebe vorerst keinen Anschluss mehr. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 4. Januar 2024: Briefträgerin soll fast 200 Briefe unterschlagen haben

16.32 Uhr: Eine Zustellerin aus Finsterwalde soll seit Dezember fast 200 Briefe unterschlagen haben. Wie die Polizeidirektion Süd in Cottbus am Donnerstag berichtete, hatte es mehrere Hinweise auf nicht zugestellte Post gegeben. Am Mittwoch habe die Polizei die Frau zusammen mit den Verantwortlichen des Zustellbetriebs zur Rede gestellt. Im Zuge dessen fanden sie in der Wohnung und im Keller der Briefträgerin neben den ungeöffneten Briefen auch Hunderte Zeitschriften und Zeitungen.

Die Briefe, die nach Angaben der Polizei teils bis in den Dezember datiert sind, werden nun ihren Empfängern zugestellt. Der Mitarbeiterin drohe eine Geldstrafe oder eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren. Außerdem kann der Zustellbetrieb laut Polizei eine Zivilklage einreichen. Die Motive der Tatverdächtigen seien bislang unklar. Die Ermittlungen wegen Unterschlagung dauern an.

Polizeibekannte Handydiebe festgenommen

15.59 Uhr: Die Polizei hat am U-Bahnhof Nöldnerplatz in Lichtenberg am Donnerstagmorgen zwei polizeibekannte Handydiebe festgenommen. Sie sollen einem Haftrichter vorgeführt werden. Die beiden Männer im Alter von 21 und 25 Jahren hatten gegen 1 Uhr in der U5 eine 22-Jährige beraubt und ihr das Handy entrissen. Aufgrund einer Handyortung konnten sie kurz darauf in der Nähe des Ostbahnhofs durch Bundespolizisten gestellt werden. Neben dem Mobiltelefon der 22-Jährigen fanden die Beamten auch eine gestohlene Geldkarte und stellten diese sicher.

Hand auf Oberschenkel von Frau – Polizei schreitet ein

15.04 Uhr: Bundespolizisten haben am Mittwoch eine sexuelle Belästigung in Mitte verhindert. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, hatten zwei Beamte auf dem Weg zum Dienst gegen 20.30 Uhr bemerkt, wie ein Mann im Regionalexpress zwischen Potsdamer Platz und Hauptbahnhof mit seinem Handrücken den Oberschenkel einer Frau berührte. Die Bundespolizisten schritten ein und stellten die Personalien des 47-Jährigen fest. Der betrunkene Mann (2,4 Promille) zeigte den Beamten mehrmals den Mittelfinger und verhielt sich aggressiv. Daraufhin brachten sie den 47-Jährigen zu Boden und hielten ihn fest. Dabei verletzte sich ein Bundespolizist am Knie sowie am Handgelenk. Weitere Einsatzkräfte übernahmen den Tatverdächtigen bei der Ankunft im Hauptbahnhof. Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 47-jährigen Mann ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der bereits wegen verschiedener Delikte polizeibekannte Mann auf freien Fuß.

Kreuzberg: Jugendlicher belästigt Mädchen in der U-Bahn und greift Zeugen an

11.50 Uhr: Ein junger Mann ist am Mittwoch in Kreuzberg festgenommen worden, nachdem er zwei Mädchen in der U-Bahn belästigt und einen Jugendlichen angegriffen haben soll. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll der 21-Jährige gegen 20.30 Uhr in der U8 zwischen den Bahnhöfen Schönleinstraße und Kottbusser Tor zwei 15 und 17 Jahre alten Mädchen mit dem Handy gefilmt und sexistische Kommentare abgegeben haben. Als die beiden ihren Unmut darüber äußerten, soll es zum Streit gekommen sein. Ein bislang unbeteiligter 17-Jähriger soll schlichtend eingegriffen haben. Daraufhin sollen der Verdächtige und seine beiden unbekannt gebliebenen Begleiter auf den Jugendlichen eingeschlagen haben.

Am U-Bahnhof Kottbusser Tor soll der 17-Jährige auf die Mittelebene des Bahnhofs geflüchtet sein. Der Tatverdächtige soll ihn dort eingeholt, ihn gegen die Wand gedrückt und ihm ein Messer an den Hals gehalten haben. Ein Kriminalbeamter in Zivilkleidung gab sich als Polizist zu erkennen und zog seine Dienstwaffe. Der Verdächtige flüchtete, konnte aber in der Reichenberger Straße von Einsatzkräften festgenommen werden. Nach Feststellung seiner Identität und einer Durchsuchung auf einer Polizeidienststelle, bei der die Beamten Kokain fanden, wurde der junge Mann an ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übergeben. Den 17-jährigen Angegriffenen brachten Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung seiner Gesichtsverletzungen in eine Klinik und anschließend nach Hause. Die beiden Mädchen blieben unverletzt.

Kunde zieht in Mitte Kassierer an den Haaren und beschimpft ihn als Affe

10.05 Uhr: Zu einer Körperverletzung und Beleidigung mit mutmaßlich rassistischem Hintergrund gestern Abend in Mitte ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes. Demnach soll sich ein 33 Jahre alter Mann gegen 20.40 Uhr an der Kasse eines Supermarktes in der Friedrichstraße vorgedrängelt haben, worauf ihn der 21-jährige Kassierer ansprach. Daraufhin soll der Kunde den Markt-Mitarbeiter aufgrund von dessen Hautfarbe auf Englisch als Affe beschimpft und entsprechende Geräusche gemacht haben. Der Kassierer soll ihn anschließend des Ladens verwiesen haben.

Doch statt der Aufforderung nachzukommen, soll der 33-Jährige zu dem Angestellten gegangen sein, ihm an den Haaren gezogen und in den Intimbereich gegriffen haben, wodurch der 21-Jährige Schmerzen erlitt. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab. Zum Supermarkt gerufene Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 28 brachten den Tatverdächtigen zur Feststellung seiner Identität zur Wache und stellten eine Axt sicher, die der Mann in einem Beutel bei sich getragen hatte. Anschließend wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen, die auch die Sichtung von Videoaufzeichnungen aus dem Supermarkt beinhalten, dauern an.

Neuköllner Schulfassade beschmiert

9.30 Uhr: Unbekannte haben eine Schulfassade in Neukölln mit volksverhetzenden Schriftzügen beschmiert. Zwei antiisraelische Parolen auf Englisch und Arabisch wurden am Mittwochnachmittag an einer Grundschule entdeckt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Die Schmierereien waren demnach rund acht Meter breit und einen Meter hoch. Polizisten hätten die Schriftzüge mit Farbe unkenntlich gemacht. Der Staatsschutz ermittle wegen Volksverhetzung.

Kleintransporter in Charlottenburg in Flammen

9.20 Uhr: Ein Kleintransporter ist in Charlottenburg komplett ausgebrannt. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Berliner Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache am Morgen in dem Transporter im Saatwinkler Damm ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit 18 Einsatzkräften an und löschte den Brand.

Zöllner entdecken kleines Äffchen in polnischem Wagen

6 Uhr: Zöllner haben bei einer Kontrolle eines Autos auf der A11 in der Nähe von Gramzow (Landkreis Uckermark) ein Äffchen entdeckt. Bei der Kontrolle, die bereits am vergangenen Freitag durchgeführt wurde, meldete der Fahrer zunächst keine Waren an, wie das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) am Mittwoch mitteilte. Jedoch wurden kurz darauf im Kofferraum diverse Beutel mit Tierfutter und eine Plastikspritze mit einer flüssigen Futterzubereitung gefunden.

In einer Einkaufstasche hinter dem Fahrersitz machten die Beamten schließlich eine Kleintiertransportbox ausfindig. Darin zwischen Tüchern: das sehr kleine lebende Äffchen. Der Fahrer gab an, das Äffchen aus Polen für ein Familienmitglied mitgebracht zu haben und nur Transporteur zu sein. Erforderliche Begleitpapiere konnte er nicht vorweisen. Das Tier wurde sichergestellt und in den Tierpark Angermünde gebracht. Gegen den Fahrer wird ermittelt.