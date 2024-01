Berlin. Der Frost bleibt im Nordosten weiter beständig. In der Hauptstadt und Umgebung warnt der Wetterdienst am Wochenende vor Glättegefahr.

In Berlin und Brandenburg drohen am Freitag Glättegefahr und Schneefall. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sei im Berliner Raum und im Norden Brandenburgs tagsüber mit leichtem Dauerfrost zu rechnen. In den Vormittagsstunden ist zwischen Havelland und Fläming gefrierender Regen möglich. Zeitweise besteht im Tagesverlauf Glättegefahr durch Schneeregen oder Neuschnee. Regional sind bis zu vier Zentimeter Neuschnee zu erwarten. In den südlichen Landesteilen ist es nach DWD-Angaben mit bis zu fünf Grad zu mild für eine Schneedecke. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen bis auf minus vier Grad. Dabei sind weiterhin Schnee oder Schneeregen möglich, mit Glättegefahr ist zu rechnen.

Sonnabend: Geringe Temperaturen sorgen weiter für Frost und Glättegefahr

Am Sonnabend gestaltet sich das Wetter meist stark bewölkt, stellenweise mit leichtem Schneeregen oder Schneefall. Am Abend bleibt es dagegen weitgehend niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen erreichen zwischen minus drei Grad in der Uckermark, um null Grad in Berlin und bis zwei Grad an der Grenze zu Sachsen. Vor allem am Morgen und Abend droht streckenweise Glätte. Es herrscht meist schwacher bis mäßiger Nordost- bis Ostwind.

Die Nacht zum Sonntag bleibt weiterhin wolkig oder stark bewölkt und niederschlagsfrei. Leichter bis mäßiger Frost bei Tiefstwerten zwischen minus drei und minus sechs Grad, stellenweise Glätte. Schwacher Nordostwind.

Sonntag: Dauerfrost mit bis zu minus neun Grad stellt sich ein

Am Sonntag prognostiziert der DWD viele Wolken, kurze Aufheiterungen, es bleibt großflächig trocken. Verbreitet herrscht Dauerfrost, die Höchstwerte liegen bei minus drei bis minus ein Grad. Schwacher Nordostwind.

In der Nacht zum Montag bleibt es beständig wolkig, teils gering bewölkt und überwiegend niederschlagsfrei. Der mäßige Frost hält weiter an, Tiefsttemperatur bei minus vier bis minus neun Grad. Schwacher Wind aus Nordost.

Aktuelle Vorhersagen können Sie auch auf den Seiten des Deutschen Wetterdienstes lesen.