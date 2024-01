Berlin (dpa/bb). Ein 31-Jähriger muss sich am Berliner Landgericht verantworten, weil er seine getrennt von ihm lebende Ehefrau angegriffen und erheblich verletzt haben soll. Am Freitag (9.15 Uhr) beginnt der Prozess. Der Angeklagte soll der fünffachen Mutter im April 2023 an einem S-Bahnhof aufgelauert und sie bis zu ihrer Wohnung verfolgt haben. Dort hat er sie laut Anklage an den Haaren gezogen, mit einer Bratpfanne geschlagen, mit ihrem Kopftuch gedrosselt und schließlich durch Messerstiche verletzt. Nach Justizangaben hat die zuständige Strafkammer das Verfahren gegen den Mann, der aus Afghanistan stammen soll, auch wegen hinreichenden Tatverdachts des versuchten Mordes eröffnet.

© dpa-infocom, dpa:240104-99-493944/2 (dpa)