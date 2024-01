Berlin. Mitarbeiter in Projekten sollen nun auch die Berlin-Zulage des öffentlichen Dienstes erhalten. Dennoch bleibt die Bezahlung kompliziert

Mehrere 10.000 Beschäftigte bei Berlins freien Trägern von Sozial- und Jugendprojekten sowie in Kindertagesstätten können in den nächsten Monaten mit mehr Geld rechnen, weil die Tarifsteigerungen für den öffentlichen Dienst auch in ihre Personalkosten-Kalkulationen einbezogen werden dürfen.

Die Senatsverwaltung für Soziales hat in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen zugesagt, dass auch die freien Träger die durch die „Teilhabe an der Tarifentwicklung des Tarifvertrags der Länder (TVL) entstehenden Mehrbedarfe“ in ihre Kalkulationen einbeziehen dürfen. Das sei „einschließlich der Hauptstadtzulage und Inflationsausgleichsprämie“, schreibt Sozial-Staatssekretär Aziz Bozkurt (SPD).

Weil die Stadtstaaten-Zulage nun im Tarifvertrag steht, bekommen sie auch freie Träger

Die Hauptstadtzulage für die meisten Beschäftigten des Landes von 150 Euro monatlich hatte der Senat zunächst als Sonderleistung gewährt. Seit dem Abschluss der Tarifverhandlungen Anfang Dezember ist im Tarifvertrag eine entsprechende Stadtstaaten-Zulage enthalten, die nun wie der Rest des Tarifwerks inklusive der Gehaltssteigerungen von fast 11 Prozent auf die Beamten, aber dem Grunde nach auch auf die indirekten Staatsdiener übertragen werden soll, die bei freien Trägern angestellt sind.

„Die Entscheidung, den freien Trägern endlich die Berlin-Zulage zukommen zu lassen, ist ein überfälliger Schritt“, sagte der Grünen-Abgeordnete Stefan Ziller: „Es ist höchste Zeit, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Freien Wohlfahrtspflege die gleiche Anerkennung erfahren wie ihre Kollegen in landeseigenen Betrieben.“ Diese Gleichbehandlung sei nicht nur „ein längst überfälliger Lückenschluss, sondern auch ein deutliches Signal der Wertschätzung für diejenigen, die das Rückgrat unserer Stadt bilden“, so der Verwaltungsexperte der Grünen-Fraktion.

Für 32.000 Erzieherinnen bei freien Trägern wird der Tarifabschluss wohl übernommen

Die Beschäftigten und Arbeitgeber in der Wohlfahrtspflege beklagen schon lange, dass sie schlechter gestellt seien als Kollegen aus dem öffentlichen Dienst. Im November waren 5000 Beschäftigte für eine Gleichstellung in einer großen Demonstration auf die Straße gegangen.

Beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin wird die Zusage des Senats begrüßt. Dennoch bleiben aus Sicht des stellvertretenden Geschäftsführers Martin Hoyer zahlreiche Probleme und Ungereimtheiten bei der Finanzierung der freien Träger. Relativ einfach sei die Lage für die 32.000 Erzieherinnen und Erzieher in den nicht-städtischen Kitas. „Wenn es so kommt, haben wir die Ungleichbehandlung in diesem Bereich aufgehoben“, so Hoyer. Das gelte aber nicht unbedingt für die anderen bestehenden Finanzierungssysteme der Sozial- und Jugendarbeit.

Entgelte für Betreuer von Behinderten werden aber nur um vier Prozent angehoben

Für die Träger, die sich etwa um Behinderte oder schwer erziehbare Kinder kümmern und dafür pro Fall ein festes Entgelt bekommen, sind laut Hoyer für das kommende Jahr vier Prozent höhere Personalkosten einkalkuliert. Die Hauptstadtzulage sei in diesem System nicht abgedeckt.

Für die vielen oft kleineren Träger etwa von Jugend- oder Präventionsprojekten, die von pauschalen Zuwendungen des Landes und der Bezirke leben, ist die Lage wieder anders. Hier können die Arbeitgeber einen Antrag auf zusätzliche Tarifmittel stellen. Bis das Geld wirklich gezahlt wird, müssten sie aber die höheren Gehälter ihrer Angestellten vorfinanzieren. Nicht alle Träger würden dieses Risiko eingehen, manchen fehle schlicht die notwendige Liquidität, so Hoyer. Insgesamt sei das ganze System viel zu bürokratisch und aufwendig, für die freien Träger und für die Behörden.