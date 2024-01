Berlin. Kai Wegner steht unter Druck, weil er eine Liebesbeziehung zur Bildungssenatorin haben soll. In Unternehmen gibt es dafür Regeln.

Die mutmaßliche Liebesbeziehung zwischen dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner und der Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (beide CDU) sorgt weiter für politischen Wirbel. Vor allem, weil die Liaison, die beide bislang weder kommentieren noch dementieren, gerüchteweise bereits vor der Wiederholungswahl im Februar 2023 bestanden haben soll. Einen Verstoß gegen Compliance-Regeln stelle ein mögliches Verhältnis zwischen Senatsangehörigen nicht dar - denn einen entsprechenden Verhaltenskodex, der den Umgang mit Liebesbeziehungen im Berliner Senat regelt, gibt es schlicht nicht, teilte die Senatskanzlei am Donnerstag auf Nachfrage der Berliner Morgenpost mit. Fest steht: In vielen Berliner Unternehmen, auch den landeseigenen, gibt es dazu durchaus Regeln.

Wasserbetriebe: Harte Regeln für Führungskräfte

Etwa bei den Berliner Wasserbetrieben (BWB). „Auf oberster Leitungsebene, also im Vorstand und Aufsichtsrat, sind Liebesbeziehungen auszuschließen“, gibt BWB-Sprecher Stephan Natz Auskunft über den „Corporate Governace Kodex“ des Unternehmens. Dies diene dazu, Interessenskonflikte zu vermeiden.

Im unternehmenseigenen Kodex heißt es dazu: „Alle Geschäfte zwischen dem Unternehmen einerseits und den Vorstandsmitgliedern sowie ihnen nahe stehenden Personen oder ihnen persönlich nahe stehenden Unternehmungen andererseits sind zu vermeiden.“ Liebesbeziehungen müssten zudem von den Betroffenen selbst transparent gemacht werden. „Der Vorstand beispielsweise darf nicht abwarten, bis jemand anderes seine Beziehung publik macht, er muss dies selbst anzeigen“, erläutert Natz.

Während dies für die oberste Führungsebene des Unternehmens verbindlich geregelt sei, werden dies für alle anderen Mitarbeiter des Unternehmens noch in diesem Jahr eingeführt. „Die Formulierungen dafür liegen noch nicht vor, sie werden gerade erarbeitet“, so Natz weiter. Alle Mitarbeiter sollen im Laufe des Jahres nach möglichen Interessenskonflikten befragt werden. Als solche könnte etwa die Auftragsvergabe gelten, wenn etwa eine Mitarbeiterin aus dem Einkauf einem Unternehmer, der Klärwerke baue, einen Auftrag erteilt. „In solchen Fällen soll den Betroffenen dann eine andere Stelle im Unternehmen, in dem diese Konflikte nicht gegeben sind, angeboten werden“, sagt der BWB-Sprecher. Dies gelte auch interne Beziehungen, etwa bei Stellenbesetzungen.

Vivantes: Liebesbeziehung muss offengelegt werden

Ähnlich sieht es bei Vivantes aus. Der kommunale Krankenhauskonzern betreibt einige Berliner Klinken – darunter das Urban-Krankenhaus in Kreuzberg, die Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Reinickendorf oder das Klinikum Neukölln. 18.000 Beschäftigte zählt der Konzern in Berlin. Ärzte, Pfleger und weitere Mitarbeiter arbeiten hier zu zum Teil zu ungewöhnlichen Uhrzeiten im Schichtbetrieb.

Liebesbeziehungen unter Mitarbeitern seien bei Vivantes nicht gesondert geregelt, sagte Konzernsprecher Christoph Lang der Berliner Morgenpost. Allerdings dürften Entscheidungen oder Aufgaben nicht durch ein besonderes Näheverhältnis beeinflusst werden. Gleiches gelte für Freunde, Verwandte, Familienangehörige oder Geschäftspartner. „Zum Beispiel wäre eine Bevorzugung von nahestehenden Personen bei der Vergabe von Stellen nicht erlaubt“, so Lang. „Liegt ein Interessenskonflikt oder der Anschein davon vor, ist eine Liebesbeziehung offenzulegen.“

Wohnungsunternehmen mit Ethik-Regeln

Bei der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land mit rund 700 Angestellten verweist der Sprecher ebenfalls auf die Compliance-Regelungen, die auch in den Tochterunternehmen gelten. Diese heben allerdings nicht explizit auf Liebesbeziehungen ab. „Die Compliance-Richtlinie selbst enthält Regeln für ethisch und rechtlich einwandfreies Handeln, die für sämtliche Mitarbeitende gelten, ohne Berücksichtigung, ob diese eine persönliche Beziehung oder ein verwandtschaftliches Verhältnis haben“, sagt Sprecher Frank Hadamczik. Alle Mitarbeitenden und Führungskräfte seien daher angehalten, Sachverhalte zu vermeiden, die zu Interessenkonflikten führen oder den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken könnten.

An Berlins Schulen kein Grund zur Versetzung

Und was gilt im Wirkungskreis der Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch? An den Schulen gibt es keine grundsätzliche Regelung, wie im Falle einer Beziehung im Kollegium zu verfahren ist. Es sei nicht so, dass eine Lehrkraft zwangsläufig versetzte werden müsste, wenn sie eine Beziehung zum Schulleiter hat, hieß es dazu aus der Bildungsverwaltung.

Strikte Regeln bei der Deutschen Bahn

Auch in nicht kommunalen Unternehmen gibt es Regeln, die potenzielle Interessenkonflikte durch Liebschaften im Unternehmen verhindern sollen. Bei der Deutschen Bahn etwa gibt es dazu ganz klare Konzernrichtlinien. Demnach müssen alle Mitarbeiter „mögliche bzw. bestehende Interessenkonflikte unverzüglich ihrer Führungskraft schriftlich (z. B. per E-Mail) anzeigen“. Ein Interessenkonflikt könne beispielsweise vorliegen, wenn „eine Führungskraft eine ihr nahestehende Person zu führen hat und nach den Umständen des Einzelfalls DB-Interessen oder Interessen des Arbeitgebers beeinträchtigt sind.“

Mangelnde Transparenz wird abgestraft

Ähnliche Regeln gelten auch beim Energieversorger Vattenfall. Der Konzern gibt nach eigenen Angaben Richtlinien vor, die bei persönlichen Beziehungen zwischen Beschäftigen greifen. Dadurch sollen Interessenskonflikte vermieden und objektive Entscheidungen gewährleistet werden. Abhängigkeitsverhältnisse entstehen dann, wenn familiäre oder persönliche Beziehungen „Entscheidungen über das Gehalt, die berufliche Beförderung oder andere ähnliche arbeitsbezogene Vorteile“ einer Person beeinflussen, teilte Vattenfall auf Anfrage mit.

Interessenskonflikte dieser Art, so das Unternehmen weiter, müssten daher im Rahmen der Richtlinien transparent gemacht und „dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten der betroffenen Person sowie den nationalen Integritätskoordinatoren“ gemeldet werden. Gleiches gelte für potenzielle Interessenskonflikte. Versäumnisse oder mangelnde Transparenz könnten letztlich sogar ein Kündigungsgrund sein.

Übrigens: Anders als bei vielen Unternehmen in den USA ist eine Liebesbeziehung am Arbeitsplatz in Deutschland grundsätzlich nicht verboten, wie verschiedene Urteile, unter anderem vom Arbeitsgericht Berlin (Urteil vom 27.02.2015 - 28 Ca 16939/14) feststellen.

