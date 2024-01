4 Blocks erzählt in sechs Episoden eine Geschichte um Freundschaft und Familie, Verrat und Schuld im Milieu eines arabischen Clans in Berlin-Neukölln. Im Zentrum steht Ali Hamady (Kida Khodr Ramadan), der seiner Frau und Tochter zuliebe seine „vier Blocks“ und kriminellen Geschäfte hinter sich lassen will. Doch als sein Schwager nach einer Razzia verhaftet wird, gerät er in eine Abwärtsspirale aus Verbrechen, Intrigen und Verrat, aus der es kein Entkommen zu geben scheint. © TM & © Turner Entertainment Networks, Inc. A Time Warner Company. All Rights Reserved. / Foto: Hans Starck | TM & © Turner Entertainment Networks, Inc. A Time Warner Company. All Rights Reserved. / Foto: Hans Starck