Berlin. Am Wochenende sinkt das Thermometer unter den Gefrierpunkt. Wie sich BVG und S-Bahn darauf vorbereiten.

Die Tage in Berlin werden wieder kälter. Der Winter meldet sich in dieser Stadt mit teils frostigen Temperaturen zurück. Stellenweise kann es auch zu Glättegefahr kommen. In seiner aktuellen Wettervorhersage für Freitag schreibt der Deutsche Wetterdienst von Höchstwerten um 1 Grad Celsius. Es soll stark bewölkt bis bedeckt sein. Gebietsweise rechnet der Deutsche Wetterdienst mit leichtem Schneeregen oder nassem Schneefall. Dabei soll teils sogar Glättegefahr auf den Straßen entstehen.

In der Nacht auf Samstag sollen die Temperaturen weiter sinken. Der Deutsche Wetterdienst schreibt für die Region Berlin-Brandenburg von Temperaturen zwischen 0 bis zu Minus 4 Grad Celsius. Gebietsweise könne leichter Schneeregen oder nasser Schneefall auftreten. Außerdem vermerkt die Bundesanstalt auch für diesen Samstag Glättegefahr. Über Nacht sollen die Temperaturen auf Tiefstwerte zwischen Minus3 und Minus 6 Grad Celsius sinken. Dabei soll es stellenweise glatt werden.

Temperaturen fallen auf bis zu Minus 9 Grad

Am Sonntag und Montag soll es dann richtig kalt werden. Die Höchstwerte liegen laut dem Deutschen Wetterdienst bei Minus 3 bis Minus 1 Grad Celsius, allerdings soll Dauerfrost verbreitet sein. In der Nacht zu Montag soll das Thermometer bis zu 9 Grad unter Null fallen.

Der öffentliche Nahverkehr in Berlin hat sich auf diese kalten Tage vorbereitet. Einem Sprecher der Berliner S-Bahn zufolge wurden die erforderlichen Arbeiten für die Wintervorbereitung bereits abgeschlossen. Das umfasse unter anderen die Weichenheizungen, Signale und die Sicherungstechnik, so der Sprecher. Auch die Fahrzeuge seinen instand gesetzt worden, insbesondere Fahrmotoren, um einen „stabilen Betrieb“ aufrecht erhalten zu können. In der Vergangenheit kam es wegen der frostigen Temperaturen immer wieder zu Einschränkungen im Betrieb oder zu Zugausfällen.

BVG und S-Bahn bereits im Wintermodus

„Mit einer 24-Stunden-Bereitschaft kann unmittelbar auf witterungsbedingte Ausfälle reagiert werden“, sagte der Sprecher. Zusätzlich sollen nachts Fahrten von Leerzügen der Schnee- und Eisbildung entgegenwirken. Ähnlich vorbereitet sind auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Ein BVG-Sprecher verwies auf eine Mitteilung. Darin heißt es, dass sich rund 500 Weichenheizungen seit Anfang November im Wintermodus befinden. Sie springen bei bestimmten Grenzwerten an, damit die Weichen auch bei Frost funktionieren.

