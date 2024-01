Berlin. Bisher hat das Berliner Glasfasernetz große Lücken. Das soll sich bis 2028 ändern – mit 600.000 Anschlüssen allein in diesem Jahr.

Viele Berliner in den Außenbezirken haben in diesen Tagen Besuch oder auch Anrufe von Telekommunikationsunternehmen wie etwa der Telekom bekommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen wissen, ob der Haushalt Interesse an einem Glasfasernetzanschluss hat. Berlin, so das Ziel der Unternehmen und auch des Landes Berlin, soll zur Glasfaser-Hauptstadt Deutschlands werden.