Fürstenwalde/Spree (dpa/bb). Auf der viel genutzten Linie RE1 fahren von Freitagabend bis Montagfrüh wegen Bauarbeiten der DB Netz AG keine Züge zwischen Fürstenwalde beziehungsweise Jacobsdorf und Frankfurt (Oder). Vom 5. Januar, 22.00 Uhr, bis 8. Januar, 4.00 Uhr, entfielen alle Züge der Linie zwischen diesen Bahnhöfen, teilte die Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg) mit.

Auf zwei Routen fahren Busse als Ersatz. Zwischen Fürstenwalde (Spree) und Frankfurt (Oder) sind laut Odeg Expressbusse ohne Zwischenhalt unterwegs. Zwischen Jacobsdorf (Mark) und Frankfurt (Oder) sind vier Expressfahrten geplant, außerdem verkehren Überlandbusse mit allen Zwischenhalten.

Wer von Berlin kommt und in Pillgram aussteigen möchte, dem empfiehlt die Odeg, bereits in Jacobsdorf den Zug zu verlassen und mit dem Ersatzbus von dort weiterzufahren. Der Grund: Der Halt des Ersatzbusses in Pillgram sei weit vom Bahnhof entfernt. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder in den Bussen nur eingeschränkt befördert werden können.

