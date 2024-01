Zwei Berliner Rettungssanitäter betranken sich während der Einsatzzeit zum Jahreswechsel im Dienst. Nun drohen ihnen Konsequenzen.

An Silvester begießt ein Großteil der Bevölkerung den Jahreswechsel traditionell mit Alkohol im Vertrauen darauf, dass im Notfall Einsatzkräfte bereitstehen. In Berlin genehmigten sich zwei Rettungssanitäter jedoch während der Einsatzzeit zahlreiche Drinks. 2,2 und 1,6 Promille wiesen die beiden Einsatzkräfte bei einer Atemalkoholkontrolle auf, als Polizisten auf die lallenden Sanitäter aufmerksam wurden. Volltrunken wollten sie einen verletzten Mann in die Klinik transportieren. Nun laufen gegen die beiden Ermittlungen.

Betrunkene Einsatzkräfte: Notfallsanitäter in Silvester-Stimmung in Berlin

Übereinstimmenden Berichten zufolge wurden die Rettungskräfte der Wache Wannsee von der Polizei zu einem Einsatz nach einer Schlägerei alarmiert. Bei der Auseinandersetzung hatte sich ein Mann schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Bei dem Einsatz sollten die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr den Mann in ein Klinikum einliefern. In der Einsatzleitstelle wurde ein Mitarbeiter auf den Zustand der beiden aufmerksam, nachdem sie mehrfach die falsche Taste im Kommunikationssystem gedrückt und schwer verständlich über Funk ausgedrückt hatten. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.