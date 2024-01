Ein Betrunkener fuhr in Marzahn gegen einen Baum, eine Holzhütte unter der Michaelbrücke in Friedrichshain brannte. Die News im Blog.

Berlin. Am Fehrbelliner Platz sind am Dienstagabend Autos kollidiert. Es wurden mehrere Menschen schwer verletzt. In Marzahn fuhr ein betrunkener Mann gegen einen Baum. Hier finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 3. Januar 2024: Transporterfahrer fährt in Spandau beim Linksabbiegen Fußgängerin an

13.02 Uhr: Eine Fußgängerin ist am Dienstag bei einem Unfall in Wilhelmstadt im Bezirk Spandau verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 30 Jahre alter Kleintransporter-Fahrer gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Heerstraße/Pichelsdorfer Straße nach links auf die Heerstraße abgebogen und hatte dabei die 83 Jahre alte Fußgängerin übersehen, welche die Heerstraße an der dortigen Fußgängerampel überquerte. Er fuhr die Frau an, die dadurch zu Boden fiel. Sie erlitt unter anderem eine Kopfverletzung. Rettungskräfte brachten die 83-Jährige in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2 (West).

Überfall an der Sonnenallee: Räuber hält Mann Waffe an den Kopf

12 Uhr: Ein Mann mit einer Schusswaffe hat am Dienstag ein Café an der Sonnenallee in Neukölln überfallen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der 58-Jährige gegen 8 Uhr zunächst einen Kaffee bestellt. Anschließend ging er hinter die Theke, lud eine Schusswaffe durch und hielt sie dem 36 Jahre alten Mitarbeiter an die Schläfe. Dabei forderte er ihn auf, Geld aus der Kasse herauszugeben.

Als der Räuber Polizisten vor dem Café bemerkte, ließ er von dem Mitarbeiter ab. Er versuchte, in Richtung eines in der Nähe stehenden Autos zu fliehen, in dem eine weitere Person saß. Noch bevor er das Fahrzeug erreichte, konnten ihn die Einsatzkräfte festnehmen und die Waffe beschlagnahmen. Der mutmaßliche Komplize floh mit dem Auto.

Der Mitarbeiter des Cafés erlitt leichte Verletzungen, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Die Beamten bemerkten mutmaßliches Blut an den Händen des Festgenommenen, das nicht von dem aktuellen Café-Überfall stammte. Ob das Blut einer anderen Straftat zuzuordnen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Außerdem stellten die Einsatzkräfte bei der erkennungsdienstlichen Behandlung im Gewahrsam fest, dass der 58-Jähige bereits wegen anderer Delikte mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Der Verdächtige soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden, der ihm diesen Haftbefehl verkünden und den Erlass eines weiteren Haftbefehls wegen des aktuellen Falls prüfen soll.

Michaelbrücke in Friedrichshain nach Brand gesperrt

9.12 Uhr: Unter der Michaelbrücke in Friedrichshain hat am Mittwoch eine Holzhütte gebrannt. Das teilte die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst X mit. Es seien keine Personen verletzt worden. Die Statik der Brücke müsse nun geprüft werden. Für Fahrzeuge bleibt die Brücke gesperrt. 22 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

#Brandbekämpfung in #Friedrichshain. Unter der #Michaelbrücke brannte eine Holzhütte. Das Feuer ist gelöscht, keine Personen verletzt. Die Statik der Brücke muss nun geprüft werden. Für Fahrzeuge bleibt die Brücke solange gesperrt @VIZ_Berlin. Im Einsatz 22 Kräfte. pic.twitter.com/Tibtpf24Vi — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 3, 2024

Autofahrer fährt mit zwei Promille in Marzahn gegen Baum

9.10 Uhr: Ein Autofahrer ist mit zwei Promille in Marzahn gegen einen Baum gefahren und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 31-Jährige am Dienstagabend an der Mehrower Allee/Ecke Oberweißbacher Straße und Lea-Grundig-Straße (Bezirk Marzahn-Hellersdorf) zunächst mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Dadurch sei der Mann gegen einen auf dem Mittelstreifen stehenden Baum gefahren und im Gegenverkehr zum Stehen gekommen. Nach einem Atemalkoholtest wurde er laut Polizei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Autos in Wilmersdorf zusammengeprallt – ein Mensch in Lebensgefahr, mehrere Schwerverletzte

Die Autos wurden bei dem Unfall stark beschädigt. © Pudwell

6.32 Uhr: Mehrere Menschen sind am Dienstagabend bei einem Unfall am Fehrbelliner Platz in Wilmersdorf verletzt worden. Ingesamt waren drei Autos an dem Crash beteiligt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampel an der Kreuzung ausgefallen.

Ein 49 Jahre alter Autofahrer war gegen 19.30 Uhr auf dem Hohenzollerndamm in Richtung der Stadtautobahn unterwegs. An der Kreuzung Fehrbelliner Platz kollidierte er mit einem 53 Jahre alten Autofahrer eines Fahrdienstunternehmens, der auf der Brandenburgischen Straße in Richtung Berliner Straße fuhr. Durch den Zusammenstoß schleuderte das Auto des Fahrdienstunternehmens, in dem sich vier Fahrgäste befanden, gegen das Fahrzeug eines 37-Jährigen. Dieser war auf der Gegenspur des Hohenzollerndamms unterwegs. Ein Mensch wurde in einem Auto eingeklemmt und mit schwerem Gerät befreit.

Der 53 Jahre alte Fahrer des Fahrdienstunternehmens und die beiden Mitfahrerinnen im Alter von 20 und 47 Jahren sowie die beiden Mitfahrer im Alter von 28 und 53 Jahren erlitten Verletzungen am Kopf und kamen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Bei dem 53-jährigen Mitfahrer besteht Lebensgefahr. Der 49-jährige Mann klagte über Kopf- sowie Nackenschmerzen und wurde ambulant am Ort behandelt.

Die Feuerwehr war den Angaben zufolge mit über 50 Einsatzkräften vor Ort. Erst am frühen Mittwochmorgen schloss die Polizei die Unfallaufnahme ab. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.