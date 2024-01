Berlin. Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg gehen in den Keller. Frost, Wolken und kühler Wind bestimmen die kommenden Tage.

Berlin und Brandenburg müssen sich in der Nacht auf einen Temperaturrückgang einstellen. Das Wetter wird frostig, in den kommenden Tagen kann es stellenweise zu Glättegefahr kommen. Am Tag bestimmen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Wolken, zeit- und gebietsweise Regen, in Nordbrandenburg am Nachmittag teils Schneeregen das Bild, am Abend herrscht lokal geringer Schneefall. Die Höchsttemperatur stellen sich zunächst zwischen sechs und neun Grad ein, bis zum Nachmittag fallen die Temperaturen auf drei bis fünf Grad, in Nordbrandenburg teils auf ein Grad. Mäßiger, vorübergehend frischer Südwest- bis Westwind sorgt für mehr gefühlte Kälte, bis zum Abend dreht die Windrichtung auf Nordwest- bis Nord. Zeitweise ist mit Windböen, vereinzelt stürmische Böen zu rechnen, am Abend lässt der Wind nach.

In der Nacht zum Freitag überwiegend stark bewölkt. Meist niederschlagsfrei, vereinzelt leichter Schneeregen oder geringer Schneefall. Streckenweise Glätte. Tiefsttemperatur +1 bis -3 Grad. Schwacher Wind.

Freitag: Schneeregen und Glättegefahr in Berlin und Brandenburg

Am Freitag ist es stark bewölkt bis bedeckt, zeit- und gebietsweise leichter Schneeregen oder nasser Schneefall, teils mit Glättegefahr. Dazu kommt geringer Wahrscheinlichkeit und lokal gefrierender Regen. Höchstwerte zwischen -1 Grad in der Uckermark und bis +4 Grad an der Elster, in Berlin um +1 Grad. Schwacher bis mäßiger Ostwind.

In der Nacht zum Samstag wolkig bis stark bewölkt, regional Schneeregen oder nasser Schneefall. Im Süden Brandenburgs teils niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 0 bis -4 Grad. Glättegefahr. Schwacher Nordostwind.

Wochenende: Temperaturen weiter im Sinkflug – Minusgrade und Schneeschauer

Am Sonnabend meist stark bewölkt, stellenweise Schneeschauer. Höchsttemperatur zwischen -3 Grad in der Uckermark und bis +2 Grad an der Grenze zu Sachsen. Schwacher bis mäßiger Nordost- bis Ostwind.

In der Nacht zum Sonntag wechselnd bis gering bewölkt. Niederschlagsfrei. Abkühlung auf -4 bis -6 Grad, lokal Glätte. Schwacher Nordostwind.

Aktuelle Vorhersagen können Sie auch auf den Seiten des Deutschen Wetterdienstes lesen.