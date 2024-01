Berlin (dpa/bb). Die Tischtennis-Frauen vom TTC Berlin Eastside wollen am Wochenende bei den Deutschen Pokalmeisterschaften den ersten Titel des Jahres 2024 erringen. In eigener Halle im Sportkomplex Paul-Heyse-Straße sind die Hauptstadt-Damen als Ausrichter und Titelverteidiger Favorit des Wettbewerbs. Am Samstag wird die Qualifikationsrunde gespielt, am Sonntag das Final Four der Gruppensieger.

Eastside hat den Titel seit 2014 achtmal gewonnen. Im Vorjahr schlug der TTC im Finale den TSV Langstadt mit 3:0. Neben den acht Bundesligisten haben sich der ESV Weil, TuS Fürstenfeldbruck, die Füchse Berlin und die Leutscher Füchse für die Gruppenphase qualifiziert. Eastside setzt vor allem auf die zuletzt formstarke Nina Mittelham als Nummer eins des Kaders.

