Berlin. Experten des Technischen Hilfswerks aus Berlin sind vor Ort im Einsatz. Berliner Feuerwehr und Einsatzkräfte der Polizei bislang nicht.

Berlin schickt weitere Helfer in die Hochwassergebiete in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Seit diesem Mittwoch sind Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) des Ortsverbands Lichtenbergs im Einsatz. Das teilte die Referentin des THW-Landesverbands Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Stefanie Berger, auf Nachfrage der Berliner Morgenpost mit. Die elf Einsatzkräfte unterstützen bei Pumparbeiten und dem Sichern der Deiche an der Talsperre Kelbra in Sachsen-Anhalt, so Berger. Sie zählen zu den rund 50 Einsatzkräften von vier Berliner Ortsverbänden, die bislang im Hochwassergebiet im Einsatz waren.