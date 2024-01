Berlin. Die Wirtschaftssenatorin und Ex-Regierende Bürgermeisterin möchte so den Weg frei machen für die Neuaufstellung der Partei.

Franziska Giffey gibt den Landesvorsitz der Berliner SPD ab. Das teilte sie am Mittwochnachmittag den SPD-Mitgliedern in einer Rundmail mit. Sie habe sich entschieden, „bei unseren Parteiwahlen im Mai 2024 nicht wieder für den Landesvorsitz zu kandidieren“. Giffey hatte ihre Partei nach der Wahlniederlage im März in eine Koalition mit der CDU geführt. Im Senat des Christdemokraten Kai Wegner ist sie Wirtschaftssenatorin. Parallel dazu führt sie mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Raed Saleh den Landesverband.

Giffey begründet ihren Schritt mit dem in der Partei verbreiteten Wunsch nach einer Neuaufstellung der Berliner SPD. Die Partei brauche nicht nur strukturelle, sondern auch personelle Veränderungen und ein neues Führungsmodell, so die frühere Bundesfamilienministerin. Sie werde ihr ganze Kraft auf ihre Aufgaben im Senat konzentrieren. Bis zum Parteitag am 25. Mai wolle sie aber noch die Teil-Wiederholung der Bundestagswahl und die Europawahlen vorbereiten und den demokratischen Prozess der Vorsitzenden-Wahl in Berlin mit organisieren.

Der SPD-Parteitag will kein Führungsduo aus zwei Spitzenpolitikern mehr

Die SPD hatte auf einem Landesparteitag bereits beschlossen, dass es künftig keine Doppelspitze mehr geben soll, die wie im Falle des Duos Giffey/Saleh nur aus Amts- oder Mandatsträgern besteht. Nun könnte sich Saleh eine andere weibliche Vorstands-Partnerin suchen, mit der er bei einem möglichen Mitgliederentscheid gemeinsam eine Mehrheit bekommen könnte. Hier müsste der als Parteilinker geltende Saleh sich wahrscheinlich mit einer Vertreterin des rechten Parteiflügels zusammentun, dem auch Giffey angehört.

Oder es finden sich andere Paare zusammen, die sich den Vorsitz zutrauen. Als Vorbild, wie eine offene Kandidatenkür die Partei befrieden und zusammenbringen kann, gilt das Verfahren auf Bundesebene. Hier hatten die Mitglieder 2019 Saskia Esken und den inzwischen durch Lars Klingbeil ausgeschiedenen Norbert Walter-Borjahns zu Parteichefs gewählt. Seitdem ist es ruhiger geworden in der bis dahin notorisch zerstrittenen Bundes-SPD.

Ein Problem für mögliche Bewerber ohne Polit-Job: Der Vorsitz ist ein reines Ehrenamt

Für Berliner SPD-Mitglieder, die Interesse am Landesvorsitz haben, aber bisher nicht professionell in der Politik tätig sind, gibt es dabei aber ein Hindernis: Der Posten ist ein unbezahltes Ehrenamt. Auch deswegen sind bisher allenfalls vage Spekulationen darüber in Umlauf, wer sich außer Saleh für den Landesvorsitz interessieren könnte. Allerdings interpretieren manche den Parteitagsbeschluss so, dass auch Bundestagsabgeordnete und Bezirkspolitiker antreten könnten und die Blockade nur für Spitzenleute aus der Landespolitik gilt.

Nach Informationen der Morgenpost wurde Saleh von Giffeys Entscheidung überrascht. Ursprünglich hatten beide verabredet, die Personalie gemeinsam zu verkünden. Die Senatorin nimmt nun aber für sich in Anspruch, alleine eine transparente Entscheidung getroffen zu haben, mit der alle anderen nun umgehen können.

Giffey fordert eine Politik der Mitte und warnt vor Oppositionssehnsucht

Inhaltlich fordert sie ihre Partei zu einem Kurs der Mitte auf. Die SPD müsse Regierungsverantwortung behalten, schreibt sie an die Adresse der starken Minderheit, die nach dem Wahlergebnis für den Gang in die Opposition votiert hatten.

Zudem müsse die SPD sich an den wichtigsten Problemen der Menschen orientieren und dafür Lösungen anbieten. Nur die SPD bringe „ökonomische Vernunft, ökologische Notwendigkeit und soziale Gerechtigkeit“ zusammen. Zudem appellierte sie an die Solidarität der Sozialdemokraten untereinander. Nur so habe die SPD die Chance, 2026 wieder nach vorne zu kommen und den Feinden der Demokratie entschieden entgegen zu treten.

Sozialdemokraten fordern schon ein Mitgliedervotum über den Landesvorsitz

In der SPD ist nun das Rennen um den Landesvorsitz offiziell eröffnet. Zunächst wird es darum gehen, sich über ein Verfahren zu verständigen. Derzeit sammelt eine Gruppe von Mitgliedern im Internet Unterschriften für einen Mitgliederentscheid, wie es ihn auf der Bundesebene gegeben hatte. Eine solche Abstimmung gilt für den unter den Funktionären sehr gut vernetzten Landes- und Fraktionschef Saleh als unsicher.

Das Risiko, zu verlieren, wäre deutlich größer als bei einem Parteitag. Bis zum Februar muss sich der Landesvorstand auf ein Vorgehen verständigt haben, um alle Fristen einhalten zu können und Bewerbern genügend Zeit zur Vorstellung zu lassen. Einzig der Kreischef von Charlottenburg-Wilmersdorf Kian Niroomand wird in Parteikreisen als Interessent genannt. Mit welcher Frau der bisherige Landesvize antreten könnte, ist offen.